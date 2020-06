Logar in Di Maio znova o Narodnem domu in soočanju s pandemijo

Zunanji minister Anže Logar se je v Rimu sestal z italijanskim kolegom Luigijem Di Maiom. Govorila sta o pandemiji covida-19. Zavzela sta se za nadaljnje tesno sodelovanje med državama pri soočanju s pandemijo in poudarila potrebo po redni koordinaciji na ravni EU, so navedli na zunanjem ministrstvu. Medtem pa sta predsednika Slovenije in Italije, Pahor in Mattarella, dokončno sklenila dogovor in potrdila program njunega srečanja v Trstu in obeležitve 100. obletnice požiga Narodnega doma. 13. julija naj bi podpisali dokument o vrnitvi Narodnega doma v Trstu slovenskih manjšini.

Na drugem srečanju v manj kot treh tednih sta zunanja ministra Anže Logar inLuigi Di Maioizpostavila pomen sodelovanja in obveščanja med državama pri soočanju s pandemijo covida-19. Od 15. junija so odpravljene omejitve pri prehajanju meje za državljane obeh držav. Sogovornika sta se strinjala, da je treba redno spremljati epidemiološke trende doma in v drugih državah ter se sorazmerno odzivati, da bi preprečili ponovni izbruh epidemije. Kot so še navedli na zunanjem ministrstvu, sta sogovornika izmenjala tudi stališča glede epidemioloških razmer v tretjih državah, predvsem v neposredni soseščini EU. Zavzela sta se za nadaljnje tesno sodelovanje med državama pri soočanju s pandemijo in poudarila potrebo po redni koordinaciji na ravni EU.

icon-expand Di Maio in Logar sta se srečala že drugič v manj kot treh tednih. FOTO: Bobo

Logar je v pogovorih izpostavil tudi vprašanje zastopanosti slovenske manjšine v italijanskem parlamentu. Poudaril je velik in simbolni pomen slovesnosti ob 100. obletnici požiga Narodnega doma, ki bo potekala 13. julija v Trstu in se je bosta udeležila tudi oba zunanja ministra. To bo izjemen dogodek v procesu sprave med obema narodoma, so zapisali na MZZ.

Na področju evropskih zadev je minister Logar z Di Maiom in italijanskim ministrom za evropske zadeve Vincenzom Amendolo izmenjal mnenja o predlogu večletnega finančnega okvirja Evropske unije in novega instrumenta za okrevanje. Z ministrom Amendolo sta se strinjala, da je treba instrument čim hitreje sprejeti. Vodja slovenske diplomacije je predstavil tudi prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU ter 18-mesečni program tria Nemčije, Portugalske in Slovenije. Amendola je Sloveniji obljubil vso podporo pri predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta 2021, so sporočili z ministrstva. Italijanski zunanji minister je bil na obisku v Sloveniji 6. junija. Takrat je Logar napovedal skorajšnje odprtje meje z Italijo po umiritvi izbruha koronavirusa, kar se je nato zgodilo 15. junija. Narodni dom naj bi ob 100. obletnici prešel v last slovenske manjšine Predsednika Borut Pahor in Sergio Mattarella sta danes uskladila program srečanja skupne obeležitve 100. obletnice požiga Narodnega doma in njegove vrnitve slovenski manjšini. Tako bosta bosta 13. julija 2020 v Trstu prisostvovala slovesnemu podpisu dokumenta, s katerim bo Narodni dom prešel v last slovenske manjšine v Italiji. Predsednika bosta skupaj obiskala Narodni dom, so sporočili z urada predsednika republike.

icon-expand Slovesnost ob 99. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu FOTO: Aljoša Kravanja