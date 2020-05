Logar in Grlić Radman bosta na Dragonji govorila o odpiranju meja

Ob bližanju poletnih počitnic je bilo v zadnjem tednu že več srečanj, tudi notranjih ministrov obeh držav in generalnih direktorjev policij, namenjenih postopkom pri prehajanju meje med državama v času sproščanja ukrepov. Hrvaška je namreč za zdaj edina država, iz katere je možen vstop v Slovenijo brez omejitev. Na Hrvaško pa je vstop mogoč v primeru, ko gre za poslovni ali drugi gospodarski interes, tudi turistični, ali za neodložljive osebne razloge. Potniki morajo za to pokazati ustrezno dokumentacijo.

Kot je v oddaji 24UR ZVEČER povedal notranji minister Aleš Hojs , morajo imeti potniki za prehajanje meja razlog, vendar je "denimo dovolj že to, da mora nekdo nekaj kupiti v Ikei. Praktično je meja odprta." Pojasnil je, da bo Hrvaška vztrajala pri evidenci odvzemanja osebnih podatkov, telefonskih številk, mesta, kjer se bodo tuji državljani nahajali, ter časa trajanja obiska. "To pa iz enega in edinega razloga – ker želijo turiste, ki prihajajo na Hrvaško, iz epidemioloških razlogov imeti pod nadzorom, zato da jih ob eventuelnem izbruhu novega vala okužb ali pa novih žariščih lahko o tem obveščajo."

To bo za Gordana Grlića Radmana od nastopa položaja julija 2019 prvo srečanje v Sloveniji s kakim slovenskim kolegom in prvo dvostransko srečanje z Anžetom Logarjem, ki je zunanji minister dobra dva meseca.

Zaradi hrvaškega zavračanja implementacije arbitražne razsodbe o meji med državama so se odnosi med državama v zadnjih letih ohladili. Zadnje uradno dvostransko srečanje zunanjih ministrov je bilo novembra 2016 v Ljubljani med tedanjima ministroma Karlom Erjavcem in Davorjem Stierjem. Bilo pa je nekaj neformalnih srečanj in seveda srečanj ob robu večstranskih dogodkov. Pred tednom dni sta se na Ptuju sešla predsednika držav Borut Pahor in Zoran Milanović.