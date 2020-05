'Slovenija bo naredila vse, da se režim na mejah s sosednjimi državami do 1. junija normalizira'

Odpiranje meja s sosednjimi državami je po besedah zunanjega ministra Anžeta Logarja odvisno od epidemioloških razmer. Glede odprtja meje z Avstrijo je dejal, da se s tamkajšnjimi oblastmi dogovarjajo za režim, ki bo najbolje odražal realno epidemiološko stanje. Zagotovil je, da bo Slovenija naredila vse, kar je v njeni moči, da se režim na mejah s sosednjimi državami do 1. junija normalizira.

Anže Logar je na seji odbora DZ za zunanjo politiko v odgovoru na poslansko vprašanje dejal, da je Slovenija v pandemiji novega koronavirusa po epidemiološki sliki relativno izenačena s Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo. Po testiranju na milijon prebivalcev je izenačena z Avstrijo, glede na število okuženih in smrtnih primerov na milijon prebivalcev z Madžarsko in Hrvaško, Avstrija pa je pri tem kazalniku nekaj slabša, je navedel. Napovedal je, da se bo v petek srečal s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom, s katerim bosta pregledala sodelovanje in izpostavila "problemske točke". Hrvaška je za zdaj edina država, iz katere je možen vstop v Slovenijo brez omejitev. Prihodnji teden je predviden obisk slovensko-madžarske meje, še naprej pa bodo potekali pogovori tudi z avstrijsko stranjo, je napovedal. Italija za zdaj po njegovih besedah še ne izpolnjuje epidemioloških pogojev za dodatne sprostitve na meji. Logar je poslancem zagotovil, da bo Slovenija naredila vse, kar je v njeni moči, da se režim na mejah s sosednjimi državami do 1. junija normalizira.

Anže Logar FOTO: Bobo

Na vprašanje poslanca Nika Prebila (LMŠ) glede premisleka o odnosih Slovenije in EU s Kitajsko po koncu pandemije je Logar odgovoril, da je trenutna kriza pokazala, da so bile države EU preveč odvisne od kitajske proizvodnje zaščitne in medicinske opreme. Opozoril je, da smo na lovorikah gospodarskega uspeha pozabili na kritične dobavne in proizvodne verige, ki so nujne za normalno delovanje v kriznih razmerah. Slovenija zato znotraj EU opozarja na probleme, ki so se izpostavili v tej krizi, kot so pretirana odvisnost od enega trga, vzpostavitev nujnih proizvodnih verig opreme, ki je kritična za normalno delovanje v kriznih razmerah, in zagotavljanje kibernetske varnosti, je poudaril Logar. Po njegovih besedah bi morala imeti EU takoj na voljo zmogljivosti, ki bi v primeru krize pokrile najnujnejše potrebe. "Če bi EU to že imela vzpostavljeno (...), se nikoli ne bi izpostavilo vprašanje solidarnosti, ker bi bilo jasno, da imamo na voljo dovolj zalog, da pomagamo drugim državam. Ker pa tega ni bilo, so države med seboj tekmovale na kitajskem trgu, da so si uspele zagotoviti dovolj opreme za svoje potrebe," je opozoril. Na podlagi tega je Slovenija skupaj s predsedujočim triom prilagodila prioritete svojega predsedovanja EU v drugi polovici prihodnjega leta. V prvem stavku bo tako omenjen covid-19.