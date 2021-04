Logar: Policijska ura bo ostala, dokler bodo epidemiološke razmere slabe

11-dnevno zaprtje je priložnost, da se krivulja umiri. Da se res držimo ukrepov, je zaradi angleškega seva, ki že izpodriva prvotno različico virusa, pomembnejše kot kdaj koli prej. "Se bistveno bolj širi, kot se je klasična. To pomeni, da je potreben manjši stik, da je potrebno manj virusa, da že pride do okužbe," pove Logarjeva.

"V nasprotju z decembrom, ko je bila država res zaprta in so bili prepovedani že premiki preko občinskih mej, smo imeli tokrat državo odprto. Zato računamo, da je imelo veliko ljudi stike s svojimi družinskimi člani že prej in da samo enodnevni stik ne pomeni, da bodo tukaj neka velika druženja," pojasni Logarjeva.

Okužbe rastejo zaenkrat v skladu s pričakovanji, pravi vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar , nekoliko slabša je slika na intenzivnih enotah, kjer leži 124 bolnikov. Današnja velikonočna izjema - prost prehod po državi in druženje do dveh gospodinjstev - pa razmer po njeno ne bi smela bistveno poslabšati.

Prej kot bomo zajezili epidemijo, prej bomo lahko delali, se šolali, družili in potovali normalneje. Da se zdaj res ne splača pozabiti na ukrepe in pustiti epidemiji prosto pot, pozivajo tudi drugi strokovnjaki. Da naj ljudje ne razmišljajo o covid ruleti, saj gre za smrtno bolezen, poziva tudi Roman Jerala s Kemijskega inštituta. "Cepiva so tukaj in mislim, da je realna verjetnost, da vsi, ki so ogroženi, lahko dobijo cepivo v roku treh mesecev. Zato zdržimo še teh par mesecev in sem prepričan, da bomo lahko jeseni zaživeli precej bolj normalno življenje,"pravi.