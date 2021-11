Logarjeva: 25 odstotkov tistih, ki ne spoštujejo ukrepov, drži celotno državo v šahu

Zato so za zdaj predlagali ukrepe, s katerimi bi se osredotočili predvsem na dejavnosti, ki so problematične. Logarjeva našteje razne zabave in koncerte, kjer je nadzor nad spoštovanjem pogoja PCT vprašljiv. V strokovni skupini tako pozivajo k večjemu nadzoru spoštovanja tega pogoja in potrdil, saj mnogi prebivalci uporabljajo ponarejene QR-kode. Pogoj PCT bi namreč deloval, če bi ga prebivalci ustrezno sprejeli in mu ne bi nasprotovali, je dodala, zdaj pa je PCT-pogoj 'izigran'. Ukrepe pa bi torej zaostrovali v dejavnostih, kjer beležijo največ kršitev.

Na vprašanje, zakaj stroka vladi ni predlagala popolnega zaprtja države, je Logarjeva odgovorila, da so o tem definitivno razpravljali in se strinjajo, da bi bil "lockdown" v takšni obliki, kot smo ga imeli marca 2020, smiseln. Na drugi strani se jim ne zdi smiselno delno zapiranje države, ko bi zapirali dejavnosti, za katere vemo, da niso glavni dejavnik širjenja okužb, pri tistih, ki vemo, da so problematične, pa ne bi dosegli pravega namena.

Golobič je znova poudaril, da so v UKC Ljubljana na robu zmogljivosti. "V UKC bomo zagotavljali zdravstveno oskrbo, dokler bo to mogoče. Ne ustavljamo elektivne dejavnosti kar naenkrat. Dogovor je, da bomo vse dejavnosti izvajali, dokler bo možno in sproti koordinirali."

Logarjeva je dejala, da ves čas poudarjajo, da vsi sprejeti ukrepi temeljijo na zmožnostih zdravstva. Zagotoviti moramo namreč zdravljenje vsem, ki to potrebujejo, tudi necovidnim bolnikom. "Smo na kritični točki, ko se lahko stvari obrnejo v smer res prave zdravstvene katastrofe. Epidemija ni samo problem zdravstva, je problem celotne družbe. V zdravstvu samo blažimo posledice epidemije, vpliv nanjo pa ima vsak od nas v vseh segmentih družbe," je poudarila.

Na vprašanje, ali imajo pripravljena navodila, kako postopati v primeru prevelikega navala na intenzivne oddelke in koga v tem primeru prednostno oskrbeti, je Golobič odgovoril, da upa, da do te dileme ne bodo prišli in da bodo oskrbeli vsakega, ki bo prišel v bolnišnico. Kapacitete bodo v prihodnjih dneh povečevali v skladu s kapacitetami, odpirali bodo nove hale in po možnosti aktivirali še Bolnico dr. Petra Držaja. Trenutno imajo za necovidne bolnike predvidenih 90 intenzivnih postelj.

V zapisniku strokovne skupine naj bi bil v torek predlog zaprtja države, a ga naj bi kasneje popravili. Logarjeva je v oddaji pojasnila, da ga niso popravili. V skupini so se pogovarjali o lockdownu, a so nato predlagali ukrepe z nekoliko nižjo stopnjo prioritet. Sicer pa je debata o zaprtju države tekla na več nedavnih sestankih skupine. "Zaradi vseh pomislekov glede lockdowna smo se odločili za drugačne ukrepe. Možnost pa ostaja, da jih še zaostrimo."

Iz zdravstvenih domov so v sredo poročali o povečanem interesu za cepljenje, večinoma so ljudje prišli po tretji odmerek. Tudi v UKC je največ zanimanja za poživitveni odmerek, najmanj za prvega, je dejal Golobič. Logarjeva je ob tem ocenila, da v Sloveniji slabo zaupamo znanosti. Države, ki so opravile svojo nalogo in še pred jesenskimi meseci dosegle zadostno precepljenost, zdaj ne razpravljajo o novih zaprtjih države, je poudarila. Čas za cepljenje je še, nikoli ni prepozno, je dodala. "Cepljenje nam omogoča vrnitev v normalno življenje."