Logarjeva: Britanski sev je bolj nalezljiv, posledično umre več ljudi

Če ponekod v Evropi zaradi bolj nalezljivih sevov, kot je britanska različica virusa, zaostrujejo ukrepe, pa jih pri nas počasi sproščamo. Kot pravi Logarjeva, se je epidemiološka slika začela izboljševati, kar je vodilo v sproščanje. Pri tem je še vedno pomembna preventiva, kar vključuje redno testiranje in spremljanje novih sevov v državi. Še vedno pa se lahko v primeru poslabšanja razmer odločimo za zaostrovanje, poudarja Logarjeva.

Evropski center za obvladovanje bolezni je tveganje za širjenje teh sevov dvignil na zelo visoko. Kaj to pomeni v praksi? Doc. dr. Mateja Logar z ljubljanske infekcijske klinike, ki je bila gostja v oddaji 24UR ZVEČER, pravi, da so izdali priporočilo, na podlagi katerega morajo države spremljati dogajanje v povezavi z omenjenimi sevi. Zdravstvo pa se mora pripraviti na morebitno povečanje števila okužb, kar vodi tudi v večji pritisk na bolnišnice.

Cepiva, ki so trenutno na trgu, naj bi bila proti tem sevov učinkovita. To sta potrdila proizvajalca Pfizer in BioNTech. V Moderni še opravljajo dodatna testiranja, AstraZeneca pa še ni objavila podatkov, je dejala Logarjeva.

V Sloveniji zaloge cepiva sproti porabljamo, kar je odlično, pravi. Optimistična je, da se bo za cepljenje odločilo veliko Slovencev, kar bi prispevalo k umirjanju epidemije. A opozorila je, da morajo zaenkrat tudi tisti, ki so že bili cepljeni, upoštevati vse ukrepe, saj precepljenost še ni zadostna. Cepljenje je sicer tisto, kar nam bo omogočilo normalno življenje.