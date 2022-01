'Omikron vseeno nevaren, ker lahko vodi v poslabšanje kroničnih bolezni'

Logarjeva je dejala, da so bili pristojni v ljubljanski mestni občini že pred 14 dnevi pozvani, naj organizirajo vsaj še tri odvzemna mesta ravno zato, ker so pričakovali bistven porast števila okuženih in s tem tudi večji pritisk na odvzemna mesta. Upa, da se bo v prihodnjih dneh to uredilo.

Delo hromijo tudi številne karantene

Poleg okužb pa delovanje družbe hromijo tudi številne karantene. Vlada je zahteve v zdravstvu in šolstvu nekoliko omilila, k temu pa pozivajo tudi gospodarstveniki, a za zdaj brez uspeha.

"Gre za različne skupine, ki jih ne moremo kar tako primerjati," odgovarja Logarjeva. "Vemo, da je izjema od karantene to, da smo polno cepljeni in smo prejeli poživitveni odmerek. To je možno za vse odrasle, starejše od 18 let, ni pa to možno za učence in dijake, zato so tukaj spremenjeni pogoji karantene, se pravi to, da gre v karanteno cel razred šele takrat, ko je tretjina razreda okuženega. V gospodarstvu pa še naprej svetujemo enake ukrepe kot do sedaj, tudi cepljenje in redno testiranje, saj s tem vplivamo na to, kako se okužba znotraj nekega kolektiva širi," poudarja.