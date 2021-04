Logarjeva: Opazili smo nevarno vedenje ljudi, ki se želijo okužiti s covidom-19

Kot je povedala Mateja Logar, vodja svetovalne skupine za covid-19, se bo z večjo dostopnostjo cepljenja, to da je nekdo prebolel covid-19, umaknilo s seznama izjem oziroma ugodnosti za prehajanje meja. Poleg tega, da so opazili nevarno vedenje, da se želijo nekateri namerno okužiti s koronavirusom, so odkrili tudi več nepravilnosti in poskusov goljufanja na testih za zaznavanje novega koronavirusa. Zato se bo v prihodnosti ugodnost prostega prehajanja meja za prebolevnike predvidoma ukinila, je napovedala Logarjeva na današnji novinarski konferenci.