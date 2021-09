Logarjeva: Pogoj PC bo verjetno treba širiti tudi na ostale skupine prebivalstva

Vlada za zaposlene v organih državne uprave z novembrom uvaja le pogoja prebolevnosti in cepljenja, smo izvedeli na današnji novinarski konferenci. Pogoj PC bo (za zdaj) sicer veljal le za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, Policija, vojska in upravne enote) in ne za celoten javni sektor, je pojasnil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.