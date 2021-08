'Samo, če se bomo vsi držali ukrepov, ne bo treba zapirati družbe'

Veljavnost večine ukrepov podaljšujejo do 5. septembra. Odslej se bodo tedensko testirali tudi študenti, testi pa bodo financirani iz državnega proračuna. Brezplačni testi bodo na voljo še osebnim asistentom in gasilcem. Petim izjemam, ki jim je dovoljen vstop v Slovenijo brez pogoja PCT in karantene, so dodali novo, in sicer bo dovoljen tudi prevoz otroka, starega do 15 let, zaradi njegove vključenosti v izobraževanje. Vendar se bodo morali vrniti v dveh urah po prehodu meje.