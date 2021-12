Logarjeva: Svetovalna skupina ni razpravljala o morebitnem zaprtju šol po novem letu

Med tistimi, ki so sprožili ugibanja o morebitnem zaprtju šol po novoletnih praznikih, ko je pričakovati, da se bodo ljudje več družili, s tem pa bi se lahko razmahnile tudi okužbe z omikronom, je Roman Jerala s Kemijskega inštituta. Kot je dejal, ga skrbi, da obstoječi ukrepi ne bodo zadostovali in da bo treba uvesti dodatne. "To širjenje okužb je lahko zelo nevarno, tako da ne bi bilo slabo, če bi razmislili, da bi se šole po novem letu mogoče za kakšen teden zaprle," je predlagal.

Toda vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je za 24ur.com povedala, da skupina v ponedeljek o takšnem predlogu ni ne razpravljala ne odločala. Tako so predlagali le podaljšanje veljavnih omejitvenih ukrepov. "Stanje je takšno, da za zdaj ne moremo svetovati ne sproščanja ne zaostrovanja ukrepov," je dejala.