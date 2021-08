Logarjeva: Trenutno ne razmišljamo v smeri zaprtja države

Svetovalna skupina je mnenja, da sistem PCT deluje, če ga vsi upoštevajo, poudarja Logarjeva. A proti pogoju PCT je v družbi veliko upora: "Zelo zanimivo je, da si vsi želimo normalnega funkcioniranja države, zelo veliko ljudi pa za to ni pripravljeno nič prispevati. Tako ne bomo mogli funkcionirati. S sistemom PCT lahko dosežemo, da so dejavnosti lahko relativno varno odprte. Prioriteta ostaja vzdržnost zdravstvenega sistema, na drugem mestu pa odprte šole, kjer bo treba zagotoviti spoštovanje PCT. Virus je tu, ali nam je to všeč ali ne, in če želimo, da se bodo otroci lahko izobraževali v učilnicah, bomo morali vsi prispevati svoj del, tako zaposleni, vodstveni kadri in tudi učenci."

Določene starostne skupine so zelo dobro cepljene, predvsem starostniki, težave so v starostnih skupinah od 45 do 50 let in tudi pri mlajših. Težave bodo to jesen lahko večje zato, ker je kužnost različice delta večja, okužba se hitreje širi, zato je lahko pritisk na bolnišnice večji v krajšem časovnem obdobju, je še izpostavila Logarjeva. To je lahko neugodno tudi za družbo, če je naenkrat bolno veliko število ljudi, se ne morejo izvajati funkcije, nujne za delovanje družbe.