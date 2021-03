Logarjeva: V Sloveniji prisotnih vse več sevov, epidemiološka slika se lahko poslabša

"Trenutno gotovo ne izpolnjujemo nobenih dodatnih pogojev, da bi ukrepe lahko sproščali," je dejala vodja svetovalne skupine za covid- 19, infektologinja Mateja Logar. Kot je pojasnila namreč številke preteklega tedna kažejo, da nismo imeli bistvenega padca števila okuženih. V nekaterih dnevih se je število celo povečevalo, je dejala.

Poleg tega pa se nam v večjem številu pojavljajo različice angleškega, brazilskega in že znana južnoafriška različica podtipa virusa, je pojasnila in dodala, da moramo biti še posebej previdni. V Mariboru so potrdili prvi primer brazilskega seva, s katerim so okuženi trije člani družine. Podobno kot za južnoafriški sev tudi za brazilskega velja, da je bolj nalezljiv, ter da doslej odobrena cepiva pred njim slabše ščitijo.