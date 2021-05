Odgovor gostincem: 'Žičničarji s preverjanjem potrdil niso imeli težav'

Da je trenutno v teku cepljenje prebivalstva nad 50 let in vseh mlajših s kroničnimi boleznimi, je v oddaji 24UR ZVEČER uvodoma pojasnila Mateja Logar . "Ko bomo tukaj dosegli zadostno precepljenost in ko bo na voljo aplikacija, ki je trenutno v fazi testiranja, je predvideno, da se sprosti cepljenje tudi za ostale skupine," je dodala.

Roman Jerala je ob tem zapisal, naj se nehamo hecati in dokler ne bo zmanjkalo cepiva ali interesa za cepljenje, izkoristimo vsak dan v tednu. Na vprašanje, ali se strinja z njim, je Logarjeva odgovorila: "Vsekakor je pomembno, da se res angažiramo. Vsi smo utrujeni, ampak ti trenutki zdaj so zelo pomembni, da dosežemo potrebno precepljenost."

O tem, da se ljudje želijo cepiti, pa se ne morejo, medtem ko več deset tisoč odmerkov cepiva stoji v skladiščih, pa je dejala, da so "pomembne razlike med cepilnimi centri" . Pozvala je vse, od prebivalstva do zdravnikov, da se potrudijo, da vsi, ki so se prijavili na cepljenje, pridejo na vrsto čim prej, "saj na ta način vplivamo na potek epidemije in na to, kako bomo živeli ter katere ukrepe bomo še naprej upoštevali in katere bomo lahko začeli sproščati" .

Prav tako je ponovila, da bi 60 odstotkov odrasle populacije (50 odstotkov celotne) lahko precepili do sredine junija, kot je to že v ponedeljek dejal premier Janez Janša .

Rumena barva na semaforju pomeni, da še ne smemo peljati, a moramo biti pripravljeni. Nekako tako si tokratni sveženj sproščanj razlagajo hotelirji in gostinci, ki lahko znova strežejo v lokalih, a le tistim, ki predložijo dokazila, da so res zdravi.

Gregor Jurkovič, vodja lokala Pop's Place, meni: "Ni fer, da mi od svoje stranke zahtevamo neko dokazilo. Nismo Policija in tudi ne želimo biti."

Številni gostinci tako še vedno strežejo samo na terasah in vrtovih. Skrbi jih, da bi tudi oni morali plačati kazen, če bi inšpektorji v lokalu našli nekoga, ki ustreznega potrdila nima ali pa bi bilo dokazilo ponarejeno. So pa ponekod že pričeli razmikati mize in se pripravljati na odprtje ...

Matej Slavinec iz Pivnice Lajbah: "Po šestih mesecih zaprtja smo imeli kar nek drug delovni režim, tako da smo morali spet nazaj na starega. Razlikovalo se bo predvsem po številu miz, torej miz bo več kot pol manj."

Čeprav je ukrepov veliko, so gostinci srečni, da lahko delajo. Želijo pa si tudi, da bi vsaj poleti, ko je dan dolg, lahko stregli dlje. "Radi bi pač videli, da se normalizira situacija, da smo lahko odprti vsaj do desetih," pravi Jurkovič, Slavinec pa doda, da ljudje zdaj zaradi predčasnega zapiranja pijačo "prelijejo v plastične kozarčke in se odstranijo z vrta, potem so pa v bistvu še bolj skupaj".

Bari in diskoteke namreč ostajajo zaprti, s tem pa so omejena tudi velika druženja, ki so za prenos okužbe najnevarnejša. To velja tudi za rumene regije, ki so: pomurska, koroška, osrednjeslovenska, obalno-kraška in goriška. Se pa v teh regijah nekoliko sprošča tudi delo v frizerskih in kozmetičnih salonih.

Smiljan Škarica, predsednik sekcije frizerjev pri OZS, ob tem pove: "Absolutno pozdravljamo trenutno sproščanje, torej na 20 kvadratnih metrov, ampak ne smemo pozabiti, da je še vedno veliko regij, kjer ni sproščeno, kjer je še vedno na 30 kvadratnih metrov, kar pomeni, da je veliko frizerjev, predvsem zaposlenih, na čakanju doma."

Epidemija je poleg turizma povsem ohromila tudi kulturo. Direktorica Špas Teatra Urška Alić pravi, da internetni prenos ne more in ne bo nikoli nadomestil doživetja v dvorani. To sicer ni prepovedano, a so trenutne zahteve neživljenjske: "Do 10 ljudi. To je smešno, se mi zdi kar malo ponižujoče do vseh nas."

Čeprav izkušnje pretekle jeseni kažejo, da je predstave mogoče izpeljati povsem varno, dodaja. Obiskovalci so nosili maske, si razkužili roke in sedeli na več metrih razdalje. Na povsem varen način pa so s tem zaposlenim omogočili, da opravljajo svoje delo.

Sedeči koncerti in gledališke predstave pa se tudi v tujini kažejo kot tista oblika normalnosti, ki ni nevarna za širjenje okužbe. Seveda ob doslednem spoštovanju vseh preventivnih ukrepov.