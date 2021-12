Za novo leto le ognjemet, svetovalna skupina za obvezno cepljenje starejših od 50 let

Načeloma odprti ostajajo tisti lokali, ki so imeli dovoljenje za obratovanje in sedečo strežbo. "Nočni klubi, vsaj po mojem vedenju, ostajajo zaprti," je dejala Logarjeva.

"Svetovalna skupina je bila odločno proti temu, da bi silvestrovanja smela potekati v obliki, kot sedaj bodo," je dejala Logarjeva in pojasnila, da je v lokalih, kjer je dovoljena strežba, ta dovoljena samo v sedečem načinu. Lokali bodo medtem lahko odprti do jutranjih ur, dovoljena bo tudi glasba. "Če je dovoljena živa glasba, je s tem dovoljen tudi ples. Svetovalna skupina seveda ni naklonjena ne živi glasbi ne plesu, saj je tveganje za prenos okužb tu še dodatno povečano," je dejala.

Ljubljanski župan Zoran Janković je medtem pojasnil, da množičnega zbiranja ljudi zaradi ognjemeta ne pričakuje, tudi zaradi tega, ker drugih ponudb, ki bi še dodatno omogočile množično zbiranje ljudi na prostem, ni. Za ognjemet pa so se po njegovih besedah kljub trenutnim epidemiološkim razmeram odločili, ker gre za tradicijo, ki razveseljuje Ljubljančane in Ljubljančanke.

"Zanimivo je se v Ljubljani odločamo, da bi imeli ognjemet, medtem ko se je večina evropskih prestolnic odločila, da ognjemeta in kakršnega koli silvestrovanja v mestnih jedrih ne bo," pravi. Kot pojasnjuje, se ljudje želijo čim bolj približati točki z najboljšo vidljivostjo, zaradi česar nastaja gneča. Svetovala je, da se izogibamo gneči in poskrbimo za varnost. Če se torej znajdemo v množici ljudi, nosimo masko in poskusimo poskrbeti za večjo razdaljo.

"Svetovalna skupina podpira obvezno cepljenje za starejše od 50 let"

"Svetovalna skupina je že večkrat povedala, da strokovno podpiramo obvezno cepljenje, predvsem starejših od petdeset let in tistih, ki imajo pridružene bolezni, saj so to osebe, ki najpogosteje prihajajo v bolnišnice," pravi Logarjeva in dodaja, da je odločitev za obvezno cepljenje strokovno upravičena, kar sta po njenih besedah potrdila tudi Slovensko zdravniško društvo in Zdravniška zbornica. Zadevo so predlagali že pred dvema ali tremi meseci, o tem pa se znova pogovarjajo tudi na vsakem sestanku.

"Verjetnost, da bi zaščita po cepljenju ostala dosmrtna, je majhna," je na novinarski konferenci še dejala Logarjeva. Če bodo prihajale nove različice koronavirusa, bomo potrebovali čim višjo koncentracijo protiteles, ki delujejo zaščitno, še pravi in dodaja, da bo prav zato najverjetneje potreben tudi četrti odmerek cepiva.

Janković je medtem strokovno skupino pozval, da razmisli o uvedbi obveznega cepljenja. Kot je še spomnil, so med Dnevi cepljenja, ki so potekali med 19. in 23. decembrom, opravili nekaj več kot 76.000 cepljenj proti covidu-19, a se je s prvim odmerkom cepilo nekaj manj kot 5000 ljudi, kar po besedah Jankovića pomeni le 1000 ljudi, ki so se dnevno cepili s prvim odmerkom cepiva. Prepričan je, da če bi bila izražena želja, bi lahko v Ljubljani cepili tudi 5000 ljudi dnevno. Hkrati je izrazil zadovoljstvo, da je s poživitvenim odmerkom cepljenih že nekaj več kot 450.000 prebivalcev Slovenije.