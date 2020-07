London odpravil karanteno za več deset držav, Slovenija zopet izpadla

Na seznamu 75 držav in britanskih čezmorskih ozemelj na primer tudi ni ZDA in Kitajske, so pa na njem med drugim vse tri sosede Slovenije.

Kot izhaja iz seznama, objavljenega na strani britanske vlade, se ta uradno nanaša le na Anglijo, a po poročanju britanskega BBC z nekaj izjemami, ki zadevajo predvsem Škotsko, velja za celotno Veliko Britanijo. Škotska namreč še naprej vztraja pri obvezni 14-dnevni karanteni za potnike iz držav s slabšo epidemiološko sliko, kot jo ima sama, med katerimi je npr. Španija.

Obvezna karantena bo še vedno veljala za potnike, ki sicer prihajajo iz držav na seznamu, a so se v 14 dneh pred prihodom v Veliko Britanijo ustavili tudi v kateri od držav, ki niso na seznamu. Vsi potniki, tako obiskovalci kot državljani Velike Britanije, bodo morali pred prihodom v državo izpolniti poseben obrazec in v njem navesti vse svoje lokacije v minulih dveh tednih.