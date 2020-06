Macron napovedal odpravo vseh omejitev: Dosegli smo prvo zmago, vojne še ni konec

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v nedeljskem nagovoru narodu napovedal odpravo vrste omejitev, uvedenih v boju proti novem koronavirusu. Kot je zatrdil, je Francija v boju proti covidu-19 dosegla svojo prvo zmago, a vojna še ni končana. V luči protestov proti rasizmu je predsednik vztrajal, da Francija ne bo brisala delov svoje zgodovine.

icon-expand Emmanuel Macron je razglasil konec vseh omejitev zaradi koronavirusa v državi. FOTO: AP

Z današnjim dnem se po celotni celinski Franciji - tudi v pariški regiji, kjer je bilo največ okuženih z novim virusom - v celoti in ne le na zunanjih vrtovih in terasah odpirajo kavarne in restavracije, dovoljeno je tudi potovanje v druge evropske države. Ljudje bodo znova smeli obiskovati svojce v domovih za ostarele, ki jih je izbruh covida-19 še posebej prizadel. Šole, z izjemo srednjih, se bodo znova odprle 22. junija, drugi krog lokalnih volitev, ki bi moral biti marca, pa bodo izvedli 28. junija. "Že jutri bomo lahko po našem celotnem ozemlju obrnili stran tega prvega poglavja," je v televizijskem nagovoru narodu, njegovem četrtem od začetka epidemije v marcu, poudaril Emmanuel Macron in ocenil, da so v boju proti koronavirusu dosegli "prvo zmago", vendar pa se utegne virus znova vrniti. Zatrdil je, da bo črpal iz izkušenj, pridobljenih v krizi, ki je Francijo hudo prizadela in terjala skoraj 30.000 življenj.

Kot je spomnil, je francoska vlada zagnala 500 milijard evrov vreden paket pomoči "brez primere", ki bo pomagal omejiti odpuščanja in bo pomagal ključnim sektorjem gospodarstva, vključno z letalskim, avtomobilskim, gostinskim in turističnim. "S to epidemijo je globalno gospodarstvo obstalo. Naša prva prioriteta bo obnoviti gospodarstvo, ki je močno, ekološko, suvereno in združeno," je dejal. Obenem je zavrnil uvedbo novih davkov. Francoski predsednik je sodržavljane sicer nagovoril tudi v luči globalnih protestov proti rasizmu in predsodkom proti temnopoltim, še posebej v policijskih vrstah, ki pretresajo tudi njegovo državo. Jezne množice v Veliki Britaniji in ZDA so se med drugim lotile tudi spomenikov ljudem, ki jih smatrajo za simbole kolonializma. Proteste je prvotno sprožila smrtGeorgea Floyda v ZDA, nato pa so se razširili po svetu. V Franciji se je jeza protestnikov osredotočila predvsem na smrt temnopoltega mladeniča Adame Traoreja, ki je leta 2016 umrl med policijskim pridržanjem. Izbruhnili so tudi nasilni izgredi in policija je v soboto v Parizu aretirala 21 protestnikov.

icon-expand V soboto so v Franciji potekali protesti proti rasizmu. FOTO: AP