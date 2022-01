Macron: Necepljenim želim otežiti življenje

Zakon naj bi kljub zapletom in nasprotovanju dela javnosti sprejeli še v tem tednu, več francoskih poslancev pa je za medije povedalo, da so zaradi zakona deležni groženj s smrtjo.

V francoskem parlamentu je sicer v zadnjih dneh precej burno zaradi razprave o zakonu o uvedbi covidnega potrdila. Z zakonom bi dostop do restavracij, kulturnih in športnih dogodkov ter javnega prevoza omogočili le cepljenim. Negativen test tako ne bi bil več dovolj.

Opozicija je bila nad izjavi Macrona zgrožena. Kot so opozorili, tovrstna komunikacija ni primerna za nekoga, ki je na tako pomembnem političnem položaju.

Poudaril je, da sicer nikogar ne bodo cepili na silo ali ga zaprli, bodo pa na necepljene še naprej vršili pritisk in jim omejevali dostop do javnega življenja. "Moramo pa jim povedati, da od 15. januarja ne bodo smeli več v restavracijo, na kavo, v gledališče, kino."

"Res želim razjeziti necepljene. Tako bo vse do konca. Takšna je strategija," je za časnik Le Parisien dejal francoski predsednik Emmanuel Macron . Pri tem je uporabil pogovoren izraz, ki v francoskem jeziku velja za vulgarnega.

Vodja skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen je ocenila, da predsednik tovrstnih besed ne bi smel izreči in dodala, da je "nevreden svojega položaja" . Skrajni levičar Jean-Luc Melenchon pa je izrazil osuplost nad predsednikovimi besedami.

Macron je bil v preteklosti že večkrat deležen kritik na račun svojih neobičajnih pripomb, ki so jih Francozi označili za arogantne in neprimerne.

Francija se lahko sicer pohvali z eno najvišjih stopenj precepljenosti v EU. Dva odmerka cepiva proti covida-19 je do zdaj prejelo 90 odstotkov odrasle populacije. V državi sicer za določene storitve že nekaj časa velja pogoj PCT, a si francoska vlada prizadeva, da bi 'črko T' umaknili. Zaradi različic omikron in delta število okužb pospešeno raste, v torek so poročali o 271.686 novih primerih, kar je največji dnevni prirast od začetka pandemije.

Ob vse težji epidemiološki sliki pa se po drugi strani bližajo predsedniške volitve. Macron javno še ni razkril, ali se bo potegoval za nov mandat. V intervjuju za Le Parisien je sicer potrdil, da si to želi, a da bo svojo odločitev pojasnil, ko bodo to "dopuščale zdravstvene razmere v državi".