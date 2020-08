Macron svari pred ponovnim zapiranjem mej v Evropi

"Ne ponavljajmo napak iz meseca marca glede tega vprašanja," je opozoril Emmanuel Macron. Ob tem je pozval k evropskemu usklajevanju in skupnemu pristopu držav do lokalnih izbruhov okužb.

Evropa ima na milijone čezmejnih delavcev, nekateri med njimi dnevno prečkajo mejo na območju, kjer ni veliko okužb in nesmiselno bi bilo ovirati vsakdanje življenje in gospodarstvo, je opozoril. Zapiranje mej med dvema državama po njegovem ni smiselno, če obstajajo grozdi okužb, ki so jasno identificirani.

Kot je dejal, je minuli teden o tem govoril z nemško kanclerkoAngelo Merkel. "V prihodnjih dneh si bomo prizadevali za napredek pri tem vprašanju," je dejal.