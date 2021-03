Maduru začasno zamrznili profil na Facebooku

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je na svoji strani na Facebooku delil informacije, ki zatrjujejo, da lahko zeliščni zvarek pozdravi covid-19. Ker za to trditev ni zanstvenih dokazov, mu je družbeno omrežje za 30 dni "zamrznilo" stran. To pomeni, da v tem času na njej ne bo možno ničesar objavljati. Stran pa bo še vedno dosegljiva za branje.

Na Facebooku so pojasnili, da je bila to kaplja čez rob in da je venezuelski voditelj večkrat kršil njihova pravila glede objavljanja in deljenja lažnih in nepreverjenih informacij. "Video, ki je bil objavljen na strani predsednika Nicolasa Madura, smo umaknili zaradi kršenja naših pravil glede lažnih informacij o covidu-19, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi," so za BBC pojasnili na Facebooku. "Sledimo navodilom WHO (Svetovna zdravstvena organizacija), ki pravi, da trenutno ni nobenih zdravil za virus," so dodali.

Že pred tem je Twitter izbrisal objavo z Madurovega profila, v kateri je promoviral neko drugo "zdravilo".