Madžarska delodajalcem omogočila, da zahtevajo cepljenje zaposlenih

Dodal je še, da se je vlada odločila, da bo od 1. novembra dalje v javnem prometu ponovno obvezno nošenje mask in prepoved obiskovanja v bolnišnicah.

Madžarska je sicer pred poletjem večinoma odpravila ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Trenutno za sodelovanje v javnem življenju ni potrebno dokazilo o cepljenju ali testiranje. Edina izjema so množični dogodki. Zaenkrat so maske obvezne le v bolnišnicah in domovih za ostarele.

V zadnjih mesecih se je število okužb z novim koronavirusom močno povečalo. Sedemdnevna pojavnost novih okužb na 100.000 prebivalcev je bila nedavno 170. V celoti je cepljenih okoli 60 odstotkov prebivalstva.