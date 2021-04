Madžarska omejuje poročanje medijev o cepljenju

Interni dopis iz ene od madžarskih bolnišnic razkriva, da država uvaja omejitve za poročanje medijev o kampanji za cepljenje proti covidu-19. Bolnišnice s covidnimi bolniki in ordinacije, v katerih poteka cepljenje, bo odslej lahko snemala in fotografirala samo državna radiotelevizija MTVA. Pred kratkim je sicer 28 medijev oblast pozvalo, naj jih spusti v bolnišnice, da prikažejo realno sliko epidemiološkega stanja v državi.

V omenjenem dopisu je navedeno, da bi prost dostop medijem oviral cepljenje. MTVA je tako po novem edina, ki sme fotografirati in snemati znotraj bolnišnic in cepilnih mest, posnetki in fotografije pa morajo biti drugim novinarjem na voljo brezplačno. Podrobnosti o tem je na Facebookovem profilu objavila opozicijska političarka v Budimpešti Krisztina Baranyi. "Kjerkoli po svetu lahko mediji poročajo iz bolnišnic, kjer se zdravijo okuženi bolniki, a ne na Madžarskem! Viktor Orban se boji fotografiranja bitke, za katero je sam odgovoren, in jo izgublja, kljub vsem svojim govorom o premagovanju te ovire, saj številke umrlih že več tednov naraščajo," je zapisala ob tem.

Hkrati pa je ljudi pozvala, naj jih to ne odvrne od tega, da se cepijo. "V kliniko Ferencváros, kjer še vedno izvajajo cepljenja, je dovoljen vstop le medijem agitacijske propagande, imenovane javna služba. Zato moram jasno povedati: Čeprav je bilo iz klinike Ferencváros na covid bolniške oddelke premeščenih 18 strokovnjakov, je cepljenje zaradi dela odličnih strokovnjakov, ki so ostali, organizirano, poteka gladko in brez množičnih zbiranj ljudi. Tisti, ki imajo možnost cepljenja, bi to zagotovo morali izkoristiti!" je dodala. Dokaz za to, da se je ukrep že začel izvajati tudi v praksi, je novinar v kraju Nagykanizsa, ki je želel posneti nekaj fotografij med cepljenjem, a so mu to preprečili zaradi novih pravil, je poročal provladni novičarski portalindex.hu.

icon-expand Desničarska vlada Viktorja Orbana je predmet mednarodne kritike zaradi vse strožje medijske politike. FOTO: AP

Mediji v odprtem pismu pozvali: Spustite nas v bolnišnice! Ravno pred nekaj dnevi je sicer 28 različnih madžarskih medijev v odprtem pismu zahtevalo, da jim oblast omogoči dostop do bolnišnic in pogovore z zdravniškim osebjem, da bi pridobili "pravo sliko" epidemiološke situacije v državi, poroča Euronews. "Pomanjkanje informacij ima lahko resne posledice," so opozorili in pojasnili, da brez "resničnega dokaza o stanju v bolnišnicah mnogi prebivalci še vedno ne jemljejo resno nevarnosti epidemije in se ne držijo zaščitnih ukrepov, kar pa lahko privede do porasta okužb in poslabšanja epidemije. " Kaj pravijo številke? Skupno je sicer pandemija covida-19 na Madžarskem, ki ima približno deset milijonov prebivalcev, zahtevala 20.737 življenj. Država ima po navedbah avstrijske tiskovne agencije APAeno od najvišjih stopenj umrljivosti na svetu zaradi virusa sars-cov-2. Skupno so okužbo od začetka epidemije potrdili pri 652.433 ljudeh. Največ okužb so potrdili v prestolnici Budimpešta ter županiji Pest. Proti covidu-19 so doslej cepili 2,011 milijona ljudi, od tega jih je 753.187 dobilo že oba odmerka cepiva. Po napovedih madžarske vlade naj bi v državi postopoma začeli rahljati protikoronske ukrepe, ko bodo cepili 2,5 milijona ljudi.