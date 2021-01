Madžarska v nakup velike količine ruskega cepiva Sputnik V

Madžarska vlada je bila večkrat kritična do Evropske komisije zaradi počasnih postopkov odobritve cepiv in zamud pri naročilih.

Po pravilih Evropske agencije za zdravila (Ema) lahko nacionalni regulatorji v nujnih primerih izdajo začasna dovoljenja za uporabo cepiv.

Ema trenutno obravnava prošnjo za odobritev cepiva AstraZenece in oxfordske univerze, odločitev naj bi objavila do konca tedna. Postopek pregleda cepiva Sputnik V se še ni začel.

Rusija je cepivo proti covidu-19 Sputnik V registrirala že avgusta, mesece pred prvimi cepivi zahodnih tekmecev, vendar še pred obsežnimi kliničnimi preizkusi, zato so do cepiva nekateri strokovnjaki zadržani. Moskva trdi, da je več kot 90-odstotno učinkovito, ta teden pa so z njim začeli množično cepljenje v Rusiji. Po podatkih ruskih oblasti so ga doslej registrirali v več državah, med drugim v Srbiji, Belorusiji, Venezueli, Boliviji in Alžiriji.