Madžarska začela uporabljati rusko cepivo proti covidu-19

Madžarska se je z Rusijo glede dobave cepiva dogovorila prejšnji mesec in naročila dva milijona odmerkov, ki jih bodo prejeli v roku treh mesecev. Prejšnji teden pa so madžarske oblasti sporočile, da bodo začeli cepljenje.

Družinski zdravniki v Budimpešti so lahko izbrali po pet ljudi, ki so jih poslali na cepljenje v štiri bolnišnice v prestolnici. Po poročanju France 24 naj bi Mullerjeva dejala še, da si Madžarska prizadeva za "največjo varnost" in da cepiva ne bodo prejeli tisti, ki imajo kakšno kronično bolezen. "Z ustrezno previdnostjo se ga lahko sicer uporablja tudi v primeru nekaterih kroničnih bolezni," je dejala na sestanku.

V državi so tako na voljo štiri cepiva proti covidu-19 - Biontecha in Pfizerja, Moderne, AstraZenece ter Sputnik V. Rusko cepivo je edino, ki za uporabo v Evropski uniji ni odobreno, Madžarska pa ga namerava kljub temu začeti uporabljati.

K odobritvi ruskega in kitajskega cepiva v EU je sicer prejšnji teden pozval avstrijski kancler Sebastian Kurz. Kot je dejal, je tudi sam pripravljen prejeti cepivo Sputnik, hkrati pa je izrazil zanimanje za proizvodnjo kitajskih in ruskih cepiv v Avstriji. Prepričan je, da "geopolitični tabuji" v takšnih časih državam in prebivalstvu ne bi smeli ovirati dostopa do cepiv.