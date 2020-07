Madžarska zaostruje pogoje za vstop v državo: Slovenija na zelenem seznamu

Kot je pojasnil vodja Orbanovega kabineta Gergely Gulyas, so madžarski zdravstveni strokovnjaki 154 držav razdelili v tri kategorije glede na število okuženih z novim koronavirusom in epidemiološke trende - v zeleni skupini so najvarnejše, v rdeči najbolj nevarne, v rumeni pa tiste vmes.

Za ta korak so se odločili spričo poslabševanja razmer v več delih Evrope in sveta. "Poskrbeti moramo za svojo varnost, tako da virus ne bo prišel k nam iz tujine (...) Raven aktivnih primerov okužb doma pada in želimo, da tako tudi ostane," je povedal Gulyas.