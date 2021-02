Magajne: Potrdila o prebolelosti za potrebe dela ne bodo plačljiva

Ko je Marija Magajne dejala, da izdaja potrdila ni del kritja iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja in da bo zelo verjetno, da ga bodo zdravniki zaračunali tako kot druga potrdila, je to sprožilo veliko nejevolje.

Testirati se (več) ne bo treba osebam, ki so že cepljene z dvema odmerkoma cepiva. Od drugega odmerka mora sicer miniti sedem, 14 oziroma 21 dni (odvisno od cepiva). Prav tako se ne bo treba testirati osebam, ki so v zadnjih šestih mesecih prebolele covid-19. "Tudi za te osebe ocenjujemo, da so zaščitene pred ponovnim obolenjem," pravi državna sekretarka z MZ Marija Magajne. To lahko dokazujejo s hitrim antigenskim ali PCR-testom, ki je bil narejen ob prepoznavi bolezni, star pa mora biti najmanj 21 dni oziroma največ šest mesecev.

Tisti pacienti, ki so jim covid-19 potrdili s PCR-testom, si lahko na portalu zVEM natisnejo izvid tega brisa, za to pa potrebujejo le digitalno potrdilo. Težava se pojavi pri osebah, ki so bile v tesnem stiku s potrjeno okuženim, pa same niso bile testirane oziroma niso kazale znakov okužbe.

Magajnetova je pojasnila: "Če je v družini zbolelo več oseb, je zdravnik pri obolelih lahko postavil diagnozo na podlagi klinične slike in epidemiološke povezave, zato v tem primeru zadostuje tudi potrdilo zdravnika, da je ta oseba v zadnjih šestih mesecih prebolela covid-19 in zato testiranje ni potrebno."

Pozneje je v oddaji na Televizija Slovenija pojasnila, da so glede potrdil potekali intenzivni pogovori z zdravstvenimi domovi in napovedala, da bodo zagotovili, da za potrebe dela ta potrdila ne bodo plačljiva. Ceno potrdila sicer določi vsak zdravstveni dom posebej, gibljejo pa se tam od 20 do 60 evrov.