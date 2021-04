Resni stranski učinki po cepljenju redki: z AstroZeneco pri nas zabeleženih 10

Število resnih stranskih učinkov cepiva AstraZeneca je pri nas sicer primerljivo s stranskimi učinki Pfizerjevega cepiva. Med več kot 246 tisoč cepljenji s cepivom Pfizer je bilo prijavljenih 25 resnih neželenih učinkov, po 75.606 porabljenih odmerkih cepiva AstraZenece le 10. Delež prijavljenih resnih neželenih učinkov med vsemi cepljenimi s tema dvema cepivoma je torej doslej 0,01 odstoten. Po cepljenju s cepivom Moderna je bil prijavljen le en resen neželen učinek. Za nekatere resne zdravstvene težave, ki so bile prijavljene po cepljenju so strokovnjaki sicer že ugotovili, da je povezava s cepljenjem malo verjetna. Verjetnost za hude zaplete po cepljenju je torej zelo majhna. Najbolj pogosti stranski učinki cepljenja so kratkotrajno slabo počutje in bolečina na mestu vboda.