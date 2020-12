Mala Mina, ki ima rada dinozavre in toast, prosi: Držite se priporočil

"Ime mi je Mina , stara sem štiri leta. Rada imam dinozavre, rada hodim v vrtec in rada jem toaste," pripoved v posnetku, ki si ga lahko ogledate spodaj, pričenja prikupna deklica. Ima težko obliko epilepsije. Če ima vročino, se napadi močno poslabšajo. Pogosto je v bolnišnici, potrebuje tudi intenzivno terapijo. Lani je prebolela hudo obliko pljučnice in okužba z novim koronavirusom bi bila zanjo zelo tvegana. Skrbno je zaprta v 'mehurčku', a tudi ta lahko kadarkoli poči.

"Ljubka deklica Mina in njena zgodba sta nam segli do srca. Ali se bomo tudi med prazniki potrudili po najboljših močeh? Ko se držimo zaščitnih priporočil, s tem varujemo sebe in vse ranljive posameznike okoli nas. Ti so pogosto nevidni, a zato nič manj hvaležni za vašo dobrosrčnost," so jasni v združenju MZS.

"Pripadniki ranljivih skupin, kot je mala Mina, so povsod okoli nas," ob tem opozarjajo v združenju Mladi zdravniki Slovenije (MZS), kjer so pripravili projekt, s katerim želijo opozoriti na to, da je izjemnega pomena, da tudi med prazniki spoštujemo samozaščitna priporočila.

Kot je za 24ur.com pojasnila mlada zdravnica Nina Sojar Košorok, se je ideja za poziv k odgovornemu obnašanju, s katerim varujemo tako sebe kot druge - tudi zdaj, ko so ukrepi za omejitev epidemije nekoliko sproščeni, pojavila že pred nekaj časa. "Pomembno je, da ljudi opozorimo. Ne gre za represijo ali tiranijo, ampak preprosto za spoštovanje do drugih, še posebej ranljivih," izpostavlja. Kot dodaja, se pogosto namreč sploh ne zavedamo, koliko ljudi spada v to skupino - to so starejši, ljudje s pridruženimi kroničnimi boleznimi, srčno-žilnimi boleznimi, rakavimi obolenji ... "Nikoli si ne bi mislili, da je predstavnikov ranljivih skupino toliko. Če pomislimo le, koliko ljudi poznamo, ki imajo prekomerno telesno težo ... In naenkrat so te številke zelo velike," ponazarja.