Malavi na tisoče pretečenih odmerkov AstraZenecinega cepiva poslal na uničenje

Afriška država Malavi je konec marca prejela 102.000 odmerkov cepiva AstraZenece, ki se mu je rok uporabe iztekel 13. aprila. Ker v tako kratkem času niso uspeli porabiti vseh odmerkov cepiva, saj ljudje niso naklonjeni cepljenju, so jih morali skoraj 20.000 uničiti.

Zdravstvene oblasti v Malaviju so odredile sežig 19.610 pretečenih odmerkov cepiva proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca. S tem so želeli domači javnosti pokazati, da ravnajo odgovorno in da ljudi cepijo le z varnimi cepivi. Malavi je preko Afriške unije 26. marca prejel pošiljko 102.000 doz AstraZenecinega cepiva. Rok uporabe te pošiljke cepiva je bil 13. april, do tega datuma pa so oblasti uspele porabiti le 80 odstotkov tega cepiva. Preostale doze so poslali na uničenje.

icon-expand Uničenje pretečenega cepiva v Malaviju FOTO: AP

Glavni državni sekretar za zdravje Charles Mwansambo je za BBC dejal, da obžalujejo, da vsega cepiva niso uspeli porabiti v roku in da so del cepiva morali uničiti. Vendar pa so s tem svojim državljanom poslali jasno sporočilo, da je cepivo, s katerim cepijo ljudi, varno. "Ko se je razširila novica o tem, da imamo pretečeno cepivo, smo opazili, da ljudje niso prihajali v našo kliniko na cepljenje," pravi Mwansambo. "Če jih ne bomo sežgali, bodo ljudje mislili, da uporabljamo pretečena cepiva v naših ambulantah in če ne bodo prišli, jih bo covid-19 hudo prizadel," je pojasnil državni sekretar za zdravje.

icon-expand Sežig cepiva v Malaviju FOTO: AP

Prav varnost cepiva skrbi tudi Jacka Chiteteja, lokalnega prodajalca. "Rad bi se cepil, vendar nisem prepričan, da me ne bodo, ko bom v bolnišnici, cepili s pretečenim cepivom," je priznal za BBC. Eden od razlogov, zakaj cepiva niso uspeli porabiti v roku, je ta, da imajo oblasti velike težave pri prepričevanju odraslih, zakaj se je dobro cepiti. Tudi v Malaviju namreč mnogi oklevajo s cepljenjem zaradi različnih novic, ki spremljajo cepiva. "Slišal sem veliko zgodb o tem, da so ljudje dobili krvne strdke in nekateri so celo umrli zaradi cepljenja. Ali ti ljudje lažejo? Če govorijo resnico, zakaj nam dajejo to isto cepivo," se sprašuje Mphatso Chipenda. Povezava med cepivom AstraZenece in redkimi krvnimi strdki še ni dokazana, znanstveniki pa pravijo, da sam covid-19 predstavlja precej višje tveganje za nastanek krvnih strdkov. V državi z okoli 18 milijoni prebivalcev so sicer doslej zabeležili 34.232 potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom in 1153 smrti zaradi posledic covida-19.

icon-expand Cepljenje ljudi v Malaviju FOTO: AP

Malavi ni edina afriška država, ki ji je cepivo preteklo zaradi premajhnega odziva na cepljenje. Marca je namreč Afriška unija 13 afriškim državam razdelila 925.000 doz cepiva proizvajalca AstraZeneca z rokom uporabnosti 13. april 2021. Večino tega cepiva so države porabile, nekaj tisoč doz pa je ostalo. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sprva tem državam naročila, naj preostanek cepiva shranijo, dokler znanstveniki ne ugotovijo, ali je cepivo varno tudi po pretečenem roku uporabnosti, ki ga je določil proizvajalec. Toda v ponedeljek so sporočili, da je treba upoštevati rok uporabnosti in pretečena cepiva uničiti. "Čeprav v kontekstu cepilnega programa uničevanje cepiva zelo obžalujemo, pa WHO priporoča, da se pretečene doze umakne iz distribucijske verige in se jih varno uniči," so sporočili v ponedeljkovi izjavi.