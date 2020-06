Mali trgovci nasprotujejo zaprtju trgovin ob nedeljah

Zaprtje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh po prvi fazi obravnave v državnem zboru predvideva novela zakona o trgovini. To bi, kot poudarja TZS, "imelo hude posledice za trgovinsko panogo in celotno slovensko gospodarstvo".Enako velja za trenutno veljaven vladni odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki prav tako ohranja zaprte prodajalne ob nedeljah in praznikih.

"Posebej hude posledice bosta zakon, če bo sprejet v trenutno predlagani obliki, in omenjeni odlok imela za mikro in male trgovce,"so poudarili v sekciji malih trgovcev in zadrug, ki deluje v okviru TZS. S takšno ureditvijo oziroma omejitvijo poslovanja je "resno ogrožen obstoj malih trgovcev, ki bi bili primorani odpuščati zaposlene", so zapisali v sporočilu za javnost.

Spomnili so, da se je zgolj v marcu in aprilu, ko so veljali strogi omejevalni ukrepi zaradi epidemije covida-19, na zavodu za zaposlovanje prijavilo več kot 3000 zaposlenih iz trgovine. Realni prihodki trgovine na drobno so bili aprila letos glede na marec nižji za skoraj devet odstotkov, v primerjavi z aprilom lani pa skoraj za četrtino.