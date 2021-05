Malteški zdravstveni minister: Dosegli smo čredno imunost

Na Malti, ki ima okoli pol milijona prebivalcev, so po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje do nedelje porabili 475.000 odmerkov cepiva. Z vsaj enim odmerkom so cepili že 70 odstotkov odraslega prebivalstva, polno cepljenih pa je skoraj 42 odstotkov vseh, ki so starejših od 16 let.

"Bili so dnevi, ko smo vsakih pet sekund porabili en odmerek cepiva," je na novinarski konferenci ponazoril malteški minister za zdravje Chris Fearne, ki je dejal tudi, da so danes dosegli čredno imunost.