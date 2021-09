Mama, taksistka, zdravnik, gasilec in poveljnik civilne zaščite o pomenu cepljenja

Vabilu UKC Ljubljana za sodelovanje so se takoj odzvali v Gasilski brigadi Ljubljana, Civilni zaščiti Republike Slovenije, starši otrok z rakom, združeni v organizaciji Gold Ribbon ter v podjetju Taxi Laguna. Med podporniki projekta so tudi UKC Maribor in splošne bolnišnice.

V okviru kampanje je nastalo pet kratkih videoposnetkov, v katerih pet predstavnikov organizacij, vsak s svojega vidika, pojasni, zakaj je pomembno, da vsak z lastnim doprinosom pomaga skupnosti, s tem pa tudi sebi in svojim bližnjim.