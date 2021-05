Manj omejitev v gostinstvu: strežba tudi v notranjosti lokalov

V vseh statističnih regijah je od danes dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, pri čemer je pogoj, da imajo zaposleni in gostje potrdilo, da so covid-19 preboleli, da so cepljeni ali da so testirani.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ta dejavnost, je omejeno na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Zagotavljati je treba 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.