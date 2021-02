Manj optimistične napovedi IJS: kaže, da se spet pomikamo v rdečo fazo

Luka Renko iz Sledilnika Covid-19 je povedal, da so glede na prejšnji ponedeljek zaznali 21-odstotno rast novih okužb. "Dejstvo je, da smo sprostili več dejavnosti in posledično je stikov med ljudmi več. Ko smo na platoju, se lahko zgodita dve zadevi, število okužb s starim sevom lahko pada, se pa v ozadju lahko širijo novi sevi. Dobro bi bilo, če bi lahko natančno spremljali, kaj se dogaja z novimi različicami, " pojasnjuje.

Z rastjo reprodukcijskega števila z 0,8 na skoraj 1, se odmika prehajanje med različnimi fazami ukrepov. Projekcije nam predvsem pomagajo razumeti, ne pa obvladovati epidemije, pravijo na Inštitutu Jožef Stefan. Zdaj je, kot pojasnjuje Leon Cizelj z IJS ključno, da razumemo naslednje: "Epidemija se širi z neko konstantno hitrostjo, vsak okuženi okuži enega novega, to je reprodukcijsko število ena. Če je temu tako, pa epidemija vztraja pri teh številkah več tednov, več mesecev."

Povečanje pa lahko povezujemo s povečanim sproščanjem, pravi tudi Cizelj: "To se je zgodilo kakšen teden nazaj in to je značilno za ta čas. Po odpiranju se namreč pojavijo pozitivni testi, podobna situacija je bila tudi po božično-novoletnih praznikih."

Stanje v bolnišnicah je boljše, dodaja, razloga pa sta dva:"Naval na bolnišnice običajno še za kakšen teden zamuja, po enem tednu od odpiranja zdaj vidimo porast pozitivnih testov, porast v bolnišnicah pa bomo videli recimo še v naslednjem tednu. Drugi razlog pa je relativno dobra precepljenost najbolj občutljivih, najstarejših."

Dokler ne bo precepljenih vsaj 10 odstotkov populacije, to je več kot 200.000 ljudi, vpliv cepljenja na dinamiko epidemije (skoraj) ne bo opazen. Prekuženost bo na širjenja vplivala šele, ko bi to preseglo 2/3 prebivalstva, zdaj pa smo šele pri tretjini. Novi sevi pa bi lahko imeli vpliv na naraščanje okužb v prihajajočih tednih.

Čeprav bi po izračunih Sledilnika covid-19 s trenutnim tempom cepljenja, cepili kar tri leta, so večje količine cepiva napovedane od aprila dalje. Trend se bo spremenil v naslednjih mesecih, to je dober signal in bo preprečeval hospitalizacije, pa je optimističen Renko.