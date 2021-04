Marec za Brazilijo najhujši mesec pandemije do zdaj

V Braziliji so zabeležili najbolj črn dan v pandemiji covida-19, saj je v 24 urah umrlo skoraj 4000 bolnikov s to boleznijo. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro se medtem kljub kritikam zavzema za sproščanje ukrepov. V Italiji bo cepljenje proti covidu-19 obvezno za vse zdravstvene delavce, v Franciji se pripravljajo na novo zaprtje države, Svetovna zdravstvena organizacija pa opozarja, da cepljenje poteka prepočasi.

Skupno so v Braziliji marca potrdili 66.573 smrti zaradi covida-19 in tako več kot podvojili prejšnji rekord iz julija lani, ko je zaradi te bolezni umrlo 32.881 ljudi. Od začetka pandemije je skupaj umrlo že več kot 321.000 bolnikov s covidom-19. Kot je za AFP dejal zdravnik Miguel Nicolelis, nekdanji koordinator ekipe za odziv na pandemijo na severovzhodu Brazilije, "še nikoli v brazilski zgodovini nismo bili priča temu, da bi en sam dogodek ubil toliko ljudi". Na južni polobli se zdaj bliža zima in virus se vse hitreje širi, Braziliji pa grozi "popolna nevihta", je še dejal in opozoril, da "to ni grožnja le za Brazilijo, ampak za ves svet". Povprečno število dnevnih smrti zaradi covida-19 se je od začetka leta več kot početverilo in je ta teden znašalo 2976, kar je daleč največ na svetu. V sredo so poročali o 3869 žrtvah. 'Eksplozija' hujših oblik bolezni je preplavila bolnišnice in zdravnike prisilila v to, da sprejemajo odločitve, komu bodo pomagali in komu ne, piše AFP. Strokovnjaki poslabšanje situacije v državi s kar 212 milijoni prebivalcev delno pripisujejo tamkajšnji lokalni različici virusa, znani kot brazilski sev. Ta naj ne bi bil le bolj nalezljiv, ampak nevaren tudi za tiste, ki so okužbo z originalnim sevom virusa že preboleli. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro medtem kljub hudim kritikam še naprej v veliki meri zavrača stroge protikoronske ukrepe, saj naj bi zaprtje povzročilo več škode kot sam virus. Cepljenje napreduje počasi – doslej je bilo z enim odmerkom cepljenih okoli osem odstotkov prebivalstva, z obema pa le 2,3 odstotka.

icon-expand Koronavirus v Braziliji FOTO: AP

V Italiji cepljenje obvezno za zdravstvene delavce Po novi uredbi, sprejeti v sredo, je italijanska vlada določila, da je cepljenje proti covidu-19 obvezno za vse zdravstvene delavce in farmacevte, poroča Guardian. Kot so navedli v obrazložitvi, je bil ukrep sprejet za zaščito zdravstvenega osebja, pacientov in ranljivih oseb. Zdravstveni minister Roberto Speranza je dejal, da je z ukrepom zadovoljen, in dodal, da je "zmaga v zdravstveni bitki predpogoj za ponovni zagon države". Zdravstveni delavci, ki bodo cepivo zavrnili, bodo prerazporejeni tako, da ne bodo v stiku s pacienti. Italijanska vlada je sicer do konca aprila podaljšala omejitve, povezane z novim koronavirusom. Edina izjema so učenci do 14. leta starosti, ki se bodo vrnili v šole po vsej državi. Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje so v sredo potrdili 23.904 novih okužb. Francija v novo zaprtje države Francijo v boju s pandemijo covida-19 znova čakajo težki tedni, je sodržavljanom v televizijskem nagovoru včeraj sporočil predsednik Emmanuel Macron. Za tri tedne se zapirajo šole – sprva bo pouk potekal na daljavo, nato bosta dva tedna počitnic. Delno zaprtje, ki je doslej veljalo le ponekod, bo naslednje štiri tedne veljajo za vso državo. Že nekaj časa se je sicer ugibalo, ali bo Macron zaradi izredno težke epidemiološke situacije nagovoril državljane. Pred tem je francoski premier Jean Castexvečkrat nakazal, da čakajo državo novi strogi protikoronski ukrepi. Šole so bile sicer v Franciji od začetka pandemije lani spomladi zaprte le v prvem valu, kasneje pa je Macron vztrajal, da bodo te, če bo le mogoče, ostale odprte. Vse od januarja se je tudi kljub drugačnim nasvetom strokovnjakov upiral, da bi razglasil že tretje zaprtje. A epidemija v 67-milijonski Franciji se zadnje čase občutno poslabšuje. Še posebej bolnišnice na širšem območju Pariza prižigajo znak za alarm, saj so njihovi intenzivni oddelki prenatrpani. Moderna preizkuša cepivo specifično proti južnoafriški različici V ZDA se je pričela klinična študija Moderninega cepiva proti covidu-19 proti južnoafriškemu sevu ali B.1.351. V klinični študiji sodeluje 210 prostovoljcev širom države. Nekateri sodelujoči so sicer že prejeli prvotno cepivo Moderne.

Po besedah dr. Anthonyja Faucija, direktorja ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni, bi morala sicer obstoječa cepiva nuditi ustrezno zaščito tudi proti novim različicam virusa, a se je Moderna iz previdnosti odločila za prilagoditev cepiva. WHO: Pandemija v Evropi najhujša v zadnjih mesecih, cepljenje nesprejemljivo počasno V zadnjem tednu je bila večina evropskih držav priča hitrejšemu širjenju novega koronavirusa, potrjenih je bilo skupno 1,6 milijona novih primerov in skoraj 24.000 smrti, svari Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Zato poziva k nujni takojšnji pospešitvi cepljenja, a obenem poudarja, da moramo vsaj za zdaj tudi ohraniti stroge zajezitvene ukrepe. Še pred mesecem dni je tedenski porast okužb v evropski regiji padel pod milijon, zdaj pa so razmere najbolj zaskrbljujoče v zadnjih mesecih. Številne države zato uvajajo nove ukrepe, ki so nujni in bi jih morali vsi spoštovati, kolikor je le mogoče, v sporočilu za javnost poudarja evropski urad WHO. Delno ali popolno zaprtje velja v 27 evropskih državah, v 21 je v veljavi nočna policijska ura. Novejše in nevarnejše različice novega koronavirusa se še naprej hitro širijo, britanska različica je v Evropi zdaj že prevladujoča, pritisk na bolnišnice se povečuje, velikonočni prazniki pa prinašajo povečano mobilnost in druženja. Nujno je pospešiti cepljenje proti covidu-19, saj število okužb narašča v vseh starostnih skupinah z izjemo ene same – pri ljudeh, starejših od 80 let, ob tem opozarja WHO. Samo v tej posebej ranljivi skupini, ki je bila zato kot prva cepljena proti covidu-19, WHO od začetka letošnjega leta beleži stalen upad okužb in smrti. To je po njihovem dober prvi znak, da cepljenje resnično pomaga v boju s pandemijo. Enako kažejo podatki iz Velike Britanije in Izraela, kjer cepljenje najhitreje napreduje. "Cepiva predstavljajo najboljšo možnost za izhod iz pandemije. Ne le da učinkujejo, so tudi visokoučinkovita pri preprečevanju okužbe. A razdeljevanje teh cepiv poteka nesprejemljivo počasi," je izpostavil vodja evropskega urada WHO Hans Klugeter opozoril, da moramo, dokler bo precepljenost majhna, ohraniti stroge zajezitvene ukrepe.

icon-expand WHO poziva k pospešitvi cepljenja. FOTO: Shutterstock

Kluge je posebej posvaril pred nevarnim "lažnim občutkom varnosti", ki ga številnim – tako oblastem kot posameznikom – daje cepljenje. To namreč resda poteka, a smo še daleč od cilja. V evropski regiji so po podatkih WHO doslej cepili okoli 10 odstotkov prebivalstva z enim ter štiri odstotke z dvema odmerkoma. Vse bogatejše države cepljenje izvajajo, a med državami s srednje visokimi in nizkimi dohodki, ki se v veliki meri zanašajo na cepiva iz pobude Covax, to za zdaj velja le za 80 oziroma 60 odstotkov. "Naj bom povsem jasen: pospešiti moramo proces (cepljenja) z okrepitvijo proizvodnje, zmanjševanjem ovir pri razdeljevanju cepiv in uporabo vsake posamezne viale, ki jo imamo na zalogi, zdaj in takoj," je še izpostavil Kluge in obenem opozoril, da je "moralna odgovornost vseh", da cepivo prejmejo vsaj zdravstveni delavci in starejši v vseh in ne le v nekaterih državah. "Na to, koliko ljudi bo v prihodnjih tednih okuženih in koliko jih bo umrlo, bo najbolj vplivalo to, kaj bomo–ali ne bomo–naredili kot posamezniki. Vsakič znova smo priča dokazom, da je širjenje virusa mogoče ustaviti. Zato vladam v regiji sporočam, da zdaj ni čas za omilitev ukrepov. Ne moremo si privoščiti, da ne bi zajezili nevarnosti. Vsi smo že veliko žrtvovali, a ne smemo dovoliti, da nas premaga izčrpanost. Virus moramo še naprej brzdati," je zaključil.