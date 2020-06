Arsenovič ponosen na rezultate: Maribor uspešno prestal epidemijo

V Mestni občini Maribor ocenjujejo, da so se z epidemijo novega koronavirusa uspešno soočili ter s sodelovanjem različnih služb priskočili tudi na pomoč najbolj kritičnim delom prebivalstva. "Čaka pa nas verjetno še težja naloga - učinki na ekonomijo, a upam, da bomo tudi to tekmo zmagali," je povedal župan Saša Arsenovič.

Do najnovejšega primera okužbe v eni od mariborskih družin, zaradi katere je zdaj v karanteni eden od razredov Osnovne šole Ludvika Pliberška, Maribor več kot 28 dni ni imel potrjene nove okužbe s covidom-19 in se je že razglasil za območje brez okužbe.

"Ne glede na ta posamičen primer, kakršni se bodo še dogajali in s tem bomo morali živeti, smo lahko ponosni na naše rezultate. Zdaj pa je naša naloga, da to, kar smo se v tem obdobju naučili, ohranimo ter gledamo spet naprej," je na današnji novinarski konferenci povedal Saša Arsenovič. Občina zaenkrat beleži izpad prihodkov v občinsko blagajno v višini 600.000 evrov, med drugim pri turističnih taksah, parkirninah in vozovnicah za mestne avtobuse. Dodatno je za najbolj nujne ukrepe med epidemijo namenila okoli 100.000 evrov. "Občina bo naredila vse za to, da nadaljujemo z začetimi investicijami, tudi če se bo treba zadolžiti. Mislim, da je na nas, da damo jasen znak tako ljudem kot gospodarstvu, da življenje gre naprej,"je dejal župan. Na področju kulture in športa so po njegovih besedah pospešili občinske razpise, da lahko denar čim prej pride do uporabnikov. Zaradi zmanjšanja sredstev in spremenjenih okoliščin bo Festival Lent v spremenjeni obliki konec avgusta, bodo pa otrokom ponudili 90-odstotni popust za letošnje kopanje na Mariborskem otoku.

icon-expand Predaja županskih poslov v Mariboru FOTO: Miro Majcen

V času epidemije od sredine marca do konca maja je bila v Mariboru med drugim vzpostavljena informacijska pomoč občanom, na katero so prejeli več kot 700 klicev. Okoli 140 otrokom iz socialno ogroženih družin so vsakodnevno priskrbeli tople obroke, pozneje tudi 24 odraslim. Skupno je bilo po besedah Neve Pipaniz kabineta župana razdeljenih 5400 obrokov. Iz proračunskih rezerv so razdelili dodatnih sto paketov pomoči ter zagotovili varne sanitarije za brezdomce. Konec aprila so ustanovili proračunski sklad za pomoč in razvoj, v katerega se je zaenkrat steklo okoli 14.000 evrov, dodatno pa so med epidemijo z donacijami v ocenjeni vrednosti 35.000 evrov pomagala različna podjetja.