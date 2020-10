Mariborski župan Arsenovič okužen z novim koronavirusom

Mariborski župan Saša Arsenovič je danes opravil hitri test na koronavirus, ki je pri njem potrdil okužbo. Župan se je najverjetneje okužil na kosilu v ožjem družinskem krogu, saj je s koronavirusom okužen tudi njegov oče. Počuti se dobro in ostaja v karanteni na domu, so sporočili iz županovega kabineta.

Vsi sodelavci v kabinetu župana in mestni upravi, ki so bili v direktnem stiku z županom, gredo z jutrišnjim dnem prav tako v karanteno na domu. Ob tem še pravijo, da si bodo za nemoteno delo MOM prizadevali po najboljših močeh.

Podžupan Maribora Samo Peter Medved, ki je koronavirus že prebolel, pa je danes opravil test na protitelesa. V kolikor bo ta pokazal, da jih ima, je podžupan zaščiten in bo od jutri naprej prevzel nadomeščanje župana.

Mestna občina Maribor bo s ponedeljkom, 19. oktobra, uvedla tudi delo od doma za nekatere zaposlene z namenom zagotavljanja varnosti zaposlenih; "zlasti, da zagotovimo normalno poslovanje (predvsem kritičnih procesov in funkcij) in da so sodelavci čimbolj ločeni po pisarnah," so še sporočili iz županovega kabineta.