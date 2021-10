Zaradi RSV polni pediatrični oddelki. Kaj nas čaka v prihodnjih mesecih?

A kot pravi, da ko in če se bo gripa začela pojavljati, se bo lahko hitro razširila predvsem preko otroške populacije, ker imamo odprte šole in vrtce.

Tudi gripa se je lani nenavadno obnašala. Jeseni je bilo veliko bojazni, da bomo imeli hkrati epidemiji covida-19 in gripe, a se k sreči tudi zaradi večje precepljenosti proti gripi to na koncu ni zgodilo. "Sezona gripe, ki smo jo izkusili tik pred prihodom novega koronavirusa, je bila vsaj za pediatrično populacijo kar divja. Morda letošnja sezona ne bo takšna. Nekaj deset primerov gripe so prejšnji mesec imeli na Hrvaškem. V Sloveniji pa za zdaj pa kakšnega izrazitega primera gripe nismo dokazali in tudi v zadnjem tednu mislim, da potrjenega primera gripe ni bilo," pravi dr. Pokorn.

"Zaprtje šol, vrtcev, nošenje mask, zmanjševanje stikov znotraj družbe je lani učinkovito preprečilo širjenje koronavirusa. Seveda pa se je s tem tudi zelo učinkovito preprečilo širjenje vsakoletnih sezonskih virusov, ki povzročajo okužbe dihal. Tako je bila celi generaciji dojenčkov in majhnih otrok prihranjena izkušnja s številnimi virusi, ki povzročajo okužbe dihal, med katerimi je na prvem mestu respiratorni sincicijski virus (RSV). In sedaj se ti dve generaciji otrok s tem virusom srečujeta prvič," je pojasnil v oddaji 24UR ZVEČER . Prav to pa je po njegovem mnenju razlog, da se zdaj srečujemo s tako velikim številom obolelih otrok. RSV pa je lahko nevaren predvsem za dojenčke, ki lahko zaradi njega pristanejo v bolnišnici in na enoti intenzivne terapije.

Na naše življenje pa še vedno močno vpliva epidemija covida-19. V Sloveniji pa imamo ta trenutek 50-odstotno precepljenost, čeprav je naš cilj najmanj 70-odstotna precepljenost. Kaj to pomeni za naša življenja? "Zagotovo je to slabše, kot če bi imeli 70-odstotno precepljenost in to seveda olajšuje kroženje virusa, saj je večje število ljudi dovzetnih za okužbo. To posledično pomeni večje zbolevanje, večjo potrebo po bolnišničnih obravnavah in tudi večjo obremenitev za zdravstvo," je dejal dr. Pokorn.

Bi bilo smiselno cepiti tudi otroke, ki običajno covid-19 prebolijo z blažjimi znaki? "Res je, da je covid-19 pri večini otrok blaga bolezen in da smo imeli v glavnem hospitalizirane otroke predvsem z večorganskim vnetnim sindromom, ki ga okužba s tem virusom povzroča. Imeli pa smo tudi hospitalizirane otroke bodisi z nekimi osnovnimi kroničnimi boleznimi, pa tudi zdrave otroke, ki so imeli zaradi covida-19 težko pljučnico. Vsekakor je cepljenje otrok, seveda tistih, pri katerih je dovoljena uporaba cepiva, smiselno. Predvsem za otroke, ki imajo neka bolezenska stanja, ki bi jih naredila bolj dovzetna za težji potek. To so otroci, ki imajo neka osnovna nevrološka obolenja, otroci, ki imajo motnje imunosti, in pa nenazadnje otroci z izrazito prekomerno telesno težo," meni infektolog. Če bi cepili tudi vse ostale otroke, pa bi to zmanjšalo možnost okužbe in s tem širjenje virusa v šolah, zmanjšala bi se tudi potreba po pošiljanju otrok v karanteno. Tako bi na nek način omogočili otrokom normalno šolanje.