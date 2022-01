Marprom od ponedeljka zaradi okužb s prilagojenim voznim redom

Med drugim bo na linijah 7 (Kamnica/Rošpoh) in 13 (Črnogorska) k počitniškemu režimu dodan po en avtobus v času jutranje in popoldanske konice, na liniji 15 (Bresternica/Košaški dol) pa en avtobus med popoldansko konico.

Prilagojeni vozni redi bodo veljali, dokler ne bodo zagotovili zadostnega števila voznikov za vsakodnevni izvoz avtobusov v celotnem obsegu, česar zaradi dejstva, da delež odsotnih presega že 20 odstotkov, in zaradi zakonsko določenih počitkov trenutno ne zmorejo.

V Marpromu, ki je sicer del mariborskega javnega holdinga, uporabnike naprošajo za razumevanje in zagotavljajo, da so prilagojene vozne rede sestavili tako, da bi ti kar najmanj prizadeli potnike. Glede na trenutne visoke številke okuženih ljudi tudi pozivajo, naj na avtobusih upoštevajo vse zaščitne ukrepe, in sicer pogoj PCT, obvezno nošenje obrazne maske, razkuževanje rok, uporabo samo neoznačenih sedežev in ohranjanje najmanj enega metra medsebojne razdalje na stojiščih.