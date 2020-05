Maske niso več obvezne, so pa priporočljive

Kot je še dejal Krek, uporabo maske predvsem priporočajo v vseh situacijah, kjer ni mogoče vzdrževanje priporočene razdalje. Krek poudarja, da razen vzdrževanja varnostne razdalje in upoštevanje drugih zaščitnih ukrepov ne more ponuditi ničesar – cepiva ni, prav tako ne učinkovite terapije.

Na vprašanje glede obveznosti nošenja mask v zaprtih javnih prostorih je še dejal, da ne gre za obvezo, temveč priporočilo NIJZ. Ob tem je dejal, da nihče ne bo tekel za nami in nas kaznoval, "kaznoval nas bo virus". Bodo pa zaščitne maske še vedno obvezne za tiste, ki so bolni in tiste, ki skrbijo za obolele.

Prav tako je ocenil, da nošenje mask za otroke v istem razredu ni smiselno, učitelji pa jih naj nosijo zaradi lastne zaščite. "Če mi svetujemo učiteljem, da nosijo maske, tega ne svetujemo samo zato, da ne bi okužili otrok, temveč tudi zato, da se oni ne bi okužili,"je dejal Krek. Veliko učiteljev je starejših od 50 let, kar je rizična skupina, je poudaril. "Če bodo ti ljudje zboleli, jih bo 20 odstotkov pristalo v bolnišnici, pet odstotkov od tega lahko tudi na intenzivni negi," je dejal in dodal, da je situacija še vedno resna.