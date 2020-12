PRENOS V ŽIVO: V torek 2107 novih okužb, delež pozitivnih testov 32-odstoten

Po podatkih ministrstva za zdravje so pristojni v torek opravili 6579 testov in potrdili 2107 novih okužb. V bolnišnici se zdravi 1251 bolnikov s covidom-19, od tega 211 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 128 ljudi. Umrlo je 39 bolnikov s covidom-19.

Vlada bo sicer danes odločala o podaljšanju razglasitve epidemije covida-19, ki jo je sprva razglasila 19. oktobra in jo nato podaljšala še za 30 dni. Prav tako je pričakovati, da bo danes vlada obravnavala predloge omejitvenih ukrepov za praznični čas ter odločala o podaljšanju nekaterih ukrepov, ki jih morajo tehtati in podaljševati vsak teden.

Minister za zdravjeTomaž Gantar je v torek napovedal, da bodo do danes pripravili predloge ukrepov za praznični čas. Med prazniki zelo verjetno ne bodo odprte trgovine z izjemo živilskih. Gantar sicer zagovarja popolno zaprtje države za ta čas, ko bi bilo to s stališča gospodarstva tudi "najmanj škodljivo". Kot je dejal v torek, je v prazničnem času veliko podjetij na kolektivnem dopustu, za tiste, ki niso, pa bi želel, da čim bolj izkoristijo možnost za delo od doma, kjer se to da. Tako bi po njegovem mnenju poskušali pridobiti "nekaj rezerve za morebiten močan tretji val v januarju".

Ob zaostrovanju ukrepov pa je treba biti po ministrovem prepričanju toliko realen in pustiti nekatere možnosti druženja v tem obdobju, "seveda ob vseh previdnostnih ukrepih". Navodila v zvezi s tem bodo še pripravili, je napovedal. Ob tem pa je orisal primerno obnašanje kot tako, da se s prijatelji dogovorimo o srečanju, pred in po njem pa kak dan preživimo v samoizolaciji.

Veljavnost odloka o razglasitvi epidemije se izteče v četrtek. S pričakovanim podaljšanjem razglasitve bo Slovenija vstopila v tretji mesec epidemije covida-19. Spomladi je bila sicer epidemija razglašena 80 dni. Skupno število doslej potrjenih okuženih z novim koronavirusom pa bi lahko že danes preseglo 100.000.

Od danes sicer velja spremenjen režim nošenja zaščitnih mask na prostem. Po novem jih ne bo več treba nositi zunaj, če bo lahko posameznik ohranjal dvometrsko medsebojno razdaljo.