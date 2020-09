Vzgojiteljice v vrtcih brez zaščitnih mask, lokali odprti le do 22.30

Vlada je sprejela odlok, ki določa obvezno nošenje mask tudi v odprtih javnih prostorih, če ni mogoče zagotoviti dva metra varnostne razdalje. Maske bodo odslej obvezne tudi za učence od 7. razreda dalje, če ne bo mogoče zagotoviti varnostne razdalje metra in pol. Si je pa vlada premislila glede mask v vrtcih - vzgojiteljice so namreč iz odloka izvzete. Prav tako maske ne bodo obvezne za učitelje do 6. razreda. Lokali bodo lahko odprti do 22.30 ure.

Vlada je na dopisni seji sprejela odlok, v skladu s katerim je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih, pa tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih ali prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. Odlok začne veljati s soboto 19. septembrom. Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah. V odloku so določene izjeme, za katere odlok (torej obvezna uporaba zaščitne maske) ne velja: - osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole - vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki - učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 metra medosebne razdalje - učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje - osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. icon-expand Vzgojiteljicam in pomočnicam v vrtcih ne bo potrebno nositi zaščitne maske. FOTO: Damjan Žibert