Maske se vračajo: znova obvezne v vse več zdravstvenih domovih

V ZD Ljubljana ob tem poudarjajo, naj si obiskovalci zaščitno masko pravilno namestijo čez nos in usta še pred vstopom v zdravstveni dom, na naročen termin pridejo največ pet minut prej in vzdržujejo osebno varnostno razdaljo dveh metrov

Bolniki s simptomi, značilnimi za covid-19 (vročina, prehladni znaki, kašelj, bolečine v žrelu), naj se osamijo na domu, opravijo samotestiranje in v primeru pozitivnega testa opravijo tudi hitri antigenski test ter o rezultatu elektronsko ali po telefonu obvestijo ambulanto osebnega zdravnika in naj ne obiskujejo zdravstvenega doma nenaročeni, so navedli.