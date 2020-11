Maska čez oči: inšpektorat uvedel nadzor. Do nadaljnjega brez ocen?

Po našem razkritju, da so si morali otroci na eni izmed osnovnih šol med ocenjevanjem na daljavo čez oči povleči masko, je danes na nogah šolski inšpektorat. Da primer kliče po pregledu, ali ni morebiti prišlo celo do nezakonitih ravnanj, tako glavni inšpektor Simon Slokan. "Vse postopke začnemo po uradni dolžnosti. To pomeni, da vse te zadeve že štejemo kot prijavo, ugotavljamo okoliščine, elemente, ki lahko privedejo do inšpekcijskega nadzora, in že lahko začnemo take postopke,"pravi.