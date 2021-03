Dijaki se vračajo v šole, zaostrujejo se pravila o obvezni uporabi mask

V ponedeljek se v šole vračajo tudi dijaki prvih treh letnikov srednjih šol, ki so se do zdaj izobraževali na daljavo, je sklenila vlada. Odločila je tudi, da bodo maske v osnovnih šolah obvezne tudi v matičnih učilnicah, in sicer tako za učitelje kot za učence od vključno 6. razreda naprej. Obvezne bodo tudi v srednjih šolah.

Za namen vračanja dijakov prvih treh letnikov v srednje šole je vlada danes spremenila odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Ta tako ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih, še naprej pa prepoveduje zbiranje z nekaterimi izjemami na fakultetah, v študentskih domovih, višjih strokovnih šolah in glasbenih šolah. Odlok začne veljati v petek, uporabljati pa se začne v ponedeljek. Maske bodo v matičnih učilnicah obvezne za učence od vključno 6. razreda. Vrnitev dijakov prvih treh letnikov srednjih šol je vladi na pobudo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predlagala svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. Dijaki prvih treh letnikov se bodo tako v šolah pridružili svojim kolegom iz zaključnih letnikov, ki se v šoli izobražujejo od sredine februarja. Zaščitne maske v osnovnih šolah do zdaj za učence niso bile obvezne v matičnih razredih, zdaj pa bodo tam obvezne tako za učitelje kot učence od vključno 6. razreda naprej, v srednjih šolah pa bodo za vse obvezne ves čas, je še sklenila vlada. Po mnenju strokovne skupine, ki jo po novem vodi infektologinja Mateja Logar, dodatnega zaostrovanja ukrepov ne bo, saj imamo"razmere s sevi pod nadzorom".