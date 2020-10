Maske na prostem: kdaj so obvezne in kdaj ne?

Nošenje zaščitnih mask na prostem je po novem obvezno v vseh sedmih regijah, ki so obarvane rdeče. Ena od izjem je individualna športna dejavnost, čeprav Bregantova pravi, da sama tudi pri teku nosi masko, saj takrat okoli nas nastaja cel oblak kapljic. Masko boste od jutri dalje morali imeti tudi v avtomobilu, razen če se boste peljali sami ali s člani skupnega gospodinjstva.

Številke novookuženih so izjemno visoke, eksponentno krivuljo pa je težko ustaviti, je na današnji novinarski konferenci, na kateri so predstavili nov paket ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, uvodoma povedala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant.Da bi se izognili morebitnim večjim zaostritvam, so se na vladi odločili, da v nov odlok zapišejo tudi nošnjo mask na prostem.

Z jutrišnjim dnem bodo tako v statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev, zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezne tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih. Na rdečem seznamu so trenutno osrednjeslovenska regija, Gorenjska, Koroška, Zasavska, Posavska, Savinjska in jugovzhodna Slovenija. Vlada bo presojo, katera regija je še rdeča, opravila enkrat tedensko. Kot je razvidno iz objave v Uradnem listu, pa pri tem ukrepu veljajo nekatere izjeme. Maske tako niso obvezne za:

- otroke do dopolnjenega šestega leta starosti,

- učence v osnovni šoli in dijaki v srednji šoli, izključno, ko so v matičnem oddelku,

- vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,

- višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

- osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre,

- prevoze z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

icon-expand Maske na prostem bodo od jutri obvezne v vseh rdečih regijah. FOTO: Dreamstime

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej jutri. Bregantova: Se strinjam – če se opolnoči sprehajate sami, to ni potrebno Po besedah Bregantove gre pri nošenju mask za učinkovit in strokovno utemeljen ukrep, ki ga je smiselno upoštevati, "zdaj žal tudi na prostem".Je padanes znova poskrbela za nekaj zmede, sploh ker takrat javnosti še ni bilo znano, kaj konkretno je glede nošenja mask na prostem zapisano v vladnem odloku. Ena od izjem je torej individualna športna dejavnost, na primer kolesarjenje. Pri tem maska ni potrebna. A če bo šla kolesarit cela družina, se bo zapletlo, saj so na vladi družine pozabili zajeti med izjeme, je priznala. Poleg tega je opozorila, da se ravno pri športni aktivnosti – torej tam, kjer maska ni potrebna – sproščajo aerosoli. "Vem, da se marsikdo sprašuje, ali zares potrebujem masko tudi takrat, ko sem sam, vendar pa je dejstvo, da ko govorim ali sem športno aktivna, okoli mene nastaja cel oblak kapljic. To so aerosoli in v teh aerosolih se nahaja tudi virus, te kapljice ostanejo v zraku in na površinah. Če ne želimo svojih kapljic in virusov deliti s tistimi, ki se v tem prostoru nahajajo nekaj trenutkov za nami, potem je smiselno, da nosimo masko." Sama nosi masko tudi takrat, ko teče, pravi."Ko tečem, vem, da okoli mene nastane okoli mene oblak potu kot drugih tekočin, tudi teh aerosolov in v takem primeru se je absolutno dobro izgniti takemu tekaču."

icon-expand Tina Bregant FOTO: POP TV

Na vprašanje, ali je ta ukrep sploh smiseln, saj podatki iz tujine ne kažejo, da bi se okužba močno širila na prostem, je Bregantova odgovorila, da je med sprehodom po Ljubljani opazila, da so bili ljudje na prostem v gručah, nagneteni, težko so vzdrževali razdaljo. "Ko se pogovarjamo, smo socialna bitja, radi vstopamo v prostor drugega, to nam daje bližino. Z masko pa tudi psihološko to razdaljo med nami povečujemo. Maska ne pomeni lažne zaščite, ampak so sogovorniki na ta način opozorjeni, naj vzdržujejo tudi razdaljo." Pa imajo kakšne podatke o okužbah na prostem? Je zaradi druženja na prostem nastalo kakšno žarišče? "Teh žarišč je več, mislim, da jih ljudje dobro poznajo. To so bila razna druženja, od rojstnodnevnih zabav do žal tudi pogrebov,ki so se slabo končali za kakšnega od udeležencev," je odvrnila. Zakaj pa torej tega ukrepa ne omejijo samo na druženja, pogrebe, mestna središča? "Aerosol ostaja v zraku, jaz se strinjam, da morda opolnoči, če se sprehajate sami in ni nikogar kilometre v vaši bližini ... vendar pa je to po eni strani signal, da je nošnja mask smiselna,"je odvrnila.

V nadaljevanju je Bregantova odgovorila še na nekaj zelo konkretnih vprašanj: Če kolesarimo po svoji rdeči regiji, ali moramo imeti masko ali ne? "Če ste individualno športno dejavni, je to izjema."Kaj pa, če nas je v skupini pet ali če je to družina? "Opazila sem, da družine nismo navedli kot izjemo. Tako da bomo tu verjetno morali narediti kakšno prilagoditev." Če gremo na sprehod na Barje, moramo imeti masko ali ne?"Jaz jo nosim, pa ne zato, ker moram, ampak, ker je to smotrno. Odgovor je da. Razen, če gre za individualno športno aktivnost, potem je to izjema. Želim si, da bi ljudje razumeli, da je nošnja mask smotrna, da to ni nekaj, kar je zapovedano zato, ker smo si izmislili, ampak zato, ker to dejansko deluje." Če stojimo na ulici, ali lahko damo masko dol in kadimo?"Jaz sem zdravnica, če mene vprašate, ne kadite z masko."Pa vendar, veliko ljudi je kadilcev."Kajenje je zelo podobno prehranjevanju, ampak sama bi si želela, da je kadilcev čim manj. Veste, da imamo v Sloveniji velik problem s kajenjem. Če do zdaj niso nehali kaditi, pa lahko zdaj morda nehajo." So maske na prostem obvezne povsod ali le v rdečih regijah?"Mi na ta način poskušamo zmanjševati breme virusa v okolju. In tam, kjer je breme veliko, to so rdeče statistične regije, tam je nošnja mask na prostem obvezna. Ko bomo prišli kot država vsi v belo območje, ne bo potrebno več nositi mask. In tudi v tem odloku je tako zapisano."