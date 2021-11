Čez noč prepovedali maske iz blaga. Ponekod že pošle zaloge otroških kirurških mask

Z novim odlokom je vlada prepovedala uporabo mask iz blaga v javnih zaprtih prostorih. Odločitev, ki je presenetila marsikoga, saj so bile maske iz blaga dovoljene kar leto in pol. Mnogi so sedaj pohiteli v lekarne in trgovine po medicinske maske, a jih marsikje ni več na zalogi. Največ težav imajo starši šolarjev, saj morajo zagotoviti medicinske maske tudi zanje, kar pa je za marsikoga precejšen finančni strošek. Te maske bi praviloma morali menjavati na dve uri, kar pomeni, da šolar dnevno potrebuje najmanj tri. Ob ugodni ceni pri nakupu na veliko bi mesečni strošek pri dveh šoloobveznih otrocih za družino znašal skoraj 10 evrov.

Četrti val epidemije je s seboj prinesel rekordne številke okuženih oseb in izredno zaskrbljujoče stanje v naših zdravstvenih ustanovah. Tudi zato je vlada sprejela nekaj novih ukrepov, s katerimi želi vsaj nekoliko omejiti nadaljnje širjenje okužb. Eden od teh je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Nič več torej niso ustrezna zaščita maske iz blaga, pa četudi gre za večslojne. To pa bo marsikoga še dodatno udarilo po žepu, še posebej družine z več otroki.

Skoraj pet evrov dodatnega mesečnega stroška na enega otroka Paket 50 medicinskih zaščitnih mask stane v razponu od 4 pa vse do 10 in več evrov, kar pomeni, da boste za eno masko odšteli v najboljšem primeru 8 centov. Če je otrok v šoli v povprečju 5 ur in velja, da je priporočljivo kirurško masko zamenjati na dve uri, v primeru povečane aktivnosti ali pa poškodbe maske pa še prej, potem morajo starši otroku zagotoviti dnevno vsaj 3 maske, kar pomeni na tedenski ravni 15 na mesečni pa celo 60 mask. To pa pomeni mesečno 4,8 evra dodatnih stroškov na otroka. Številni bralci pa nas opozarjajo, da je kirurške maske za otroke praktično nemogoče dobiti. Tako nam je pisala bralka iz Kranja, ki opozarja, da jih v kranjski lekarni nimajo več. "Prosim, da v imenu staršev raziščete, kje lahko kupimo otroške kirurške maske in po kakšni ceni? Kdo bo tukaj spet zaslužil?" se sprašuje. Ker je odlok v veljavo stopil praktično čez noč in se nanj ni bilo časa pripraviti, saj so bile trgovine in lekarne v nedeljo zaprte, bi bilo edino pravilno, da bi kirurške maske učencem, ki so v šole prišli s svojimi maskami iz blaga, priskrbela šola. A tega večina ni pripravljena storiti.

icon-expand Otroci, zlasti mlajši, potrebujejo masko, ki bo po velikosti prilagojena njihovemu obrazu. FOTO: POP TV

Kdo bi moral zagotoviti maske učencem? Večina šol zagotavlja zaščitne maske za zaposlene, le redke tudi za šolarje. Praviloma samo v primerih, če je učenec pozabil masko doma ali se mu je poškodovala. Kako bo sedaj, ko mnogi starši svojega otroka v šole ne morejo več poslati z maskami iz blaga, še preverjamo. Bodo šole s pomočjo ustanovitelja zagotavljale medicinske maske tudi vsem otrokom? Bo breme nakupa mask prevzela država in zagotovila dovoljšno količino ustreznih mask, če se je že odločila, da maske iz blaga prepove? Zaradi varčevanja nekateri več dni nosijo isto masko Mnoge družine se že sedaj težko preživljajo in računajo na pomoč šolskih skladov pri plačilu šolskih potrebščin, obrokov in pa raznih šolskih dejavnosti. Ta ukrep jih postavlja še v slabši položaj. Že sedaj mnogi cel dan nosijo isto kirurško masko, pa čeprav pravila nošenja navajajo, da je treba kirurško masko zamenjati na vsaki dve uri, ali pa še prej, če se zmoči. Nekateri pa isto masko uporabljajo celo več dni, opozarjajo različni učitelji, ki so dnevno v stiku s svojimi učenci in jim ti zaupajo domače težave. S tem se odpira vprašanje, ali bo v teh primerih, ko ljudje zaradi finančnega bremena ne bodo menjavali maske, res poskrbljeno za boljšo zaščito populacije in zmanjšano tveganje za prenos okužb? Ključna je pravilna uporaba maske Že vse od začetka epidemije strokovnjaki opozarjajo, da je uporaba mask eden izmed ukrepov, s katerim lahko učinkovito prispevamo k obvladovanju širjenja okužbe. Seveda ob pogoju, da se maske nosi oziroma uporablja pravilno. Večina od nas se je na maske v zaprtih prostorih že navadila, nekateri pa jih še vedno zavračajo ali pa jih ne znajo uporabljati pravilno. Tako jih imajo številni še vedno nameščene pod nosom ali pa se ne prilegajo njihovemu obrazu in ostaja prostor, kjer se virusi še vedno lahko širijo v bližnjo okolico. Otroci, zlasti mlajši, potrebujejo masko, ki bo po velikosti prilagojena njihovemu obrazu. Prav teh otroških medicinskih mask je v lekarnah najmanj. Kot so sporočili iz različnih lekarn po Sloveniji, je povpraševanje po kirurških maskah močno poskočilo. Nekje so zato povečali zaloge in zaenkrat pomanjkanja tovrstnih mask ne zaznavajo. Je pa v večini lekarnah zmanjkalo kirurških mask za otroke, prav tako njihovim dobaviteljem. Pričakujejo, da bodo ponovno na voljo čez teden dni. Kaj pa v vmesnem času? Je bolje, da učenci nosijo preveliko kirurško masko kot pa prilegajočo masko iz blaga? Namreč, na NIJZ med splošnimi napotki in navodili glede zaščitnih mask navajajo, da tip maske za splošno uporabo ni posebej predpisan, svetujejo le, da uporabljate masko, ki se obrazu dobro prilega, predvsem ob nosnem korenu, ob straneh obraza ter pod brado.

icon-expand Maske iz blaga so bile dovoljene od začetka epidemije, zdaj pa se je vlada odločila, da se njihova uporaba prepove. FOTO: Shutterstock

V prvem valu ob pomanjkanju medicinskih mask situacijo reševale maske iz blaga Ko je Evropo zajela epidemija covida in je bilo kirurških zaščitnih mask premalo na trgovskih policah, da bi bile na voljo vsem, so se številni prostovoljci vključili in začeli izdelovati maske iz blaga. S temi maskami so mnogi lahko končno poskrbeli za svojo osnovno zaščito, hkrati pa jim je bila maska ob ustreznem vzdrževanju na voljo dlje časa.

Vmes je sicer vlada pomanjkanje kirurških mask blažila z nakupom in razdeljevanjem ponesrečenih mask iz papirja in navadne gumice, a so si mnogi raje izdelali svojo masko iz blaga, saj so analize pokazale, da so tiste večslojne in iz bolj gostega blaga vsaj 50-odstotno učinkovite. To je seveda še vedno precej manj učinkovito kot zaščita, ki jo nudijo kirurške maske ali FFP2 maske, a finančno veliko bolj dosegljivo za posameznika.

Kaj je pokazala raziskava? Skupina raziskovalcev z Instituta Jožef Stefan je v lanskem testu mask preverjala njihovo učinkovitost pri delcih, podobno velikih, kot je novi koronavirus. Ugotovili so, da je učinkovitost mask z oznako FFP2 in FFP3 ter znakom CE izredno visoka (več kot 96 odstotkov). Učinkovitost medicinskih (kirurških) mask, je okoli 80 odstotkov. Učinkovitost mask iz blaga pa je močno odvisna od vrste blaga, števila slojev blaga in pa kroja. Učinkovitost najboljših je bila okrog 50-odstotna. Opozarjajo, da je za vsako masko ključno, da se mora obrazu dobro prilegati, da mora pokriti tako nos kot tudi usta. Če jo je treba kar naprej popravljati, takšna maska ni primerna. Zato je pomembno, da tudi pri nakupu maske pazite na ustrezno velikost, še posebej, če maske kupujete za otroke.