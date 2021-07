'Navaditi se bomo morali na to, da je PCT pogoj za dostop do nekaterih storitev'

Slovenija po posnetkih iz nočnih klubov in tudi po zgledu drugih evropskih držav uvaja spremembe glede pogoja PCT. Po predlogu vladne svetovalne skupine bodo organizatorji oziroma ponudniki storitev tisti, ki bodo morali preveriti, ali ima njihov gost, obiskovalec prireditve, nogometne tekme in podobno, dokazila o izpolnjevanju predpisanega pogoja PCT. Kaj bodo morali organizatorji koncertov, nogometnih tekem, gostilničarji in drugi storiti, če bodo ugotovili, da gost ni cepljen, testiran ali prebolevnik? Kdaj bo preverjanje po novem stopilo v veljavo in ali nas v prihodnjih dneh čakajo še kakšne spremembe in zaostrovanja?

Mateja Logar je v oddaji 24UR ZVEČER povedala, da je svetovalna skupina za covid-19 predlagala, da se poostri nadzor nad sistemom PCT. Poudarila je, da je pomembno, da se vsi zavedamo, da je to sistem s katerim ohranjamo številne storitve in dejavnosti odprte. Glede preverjanja izpolnjevanja pogojev na prireditvah, je povedala, da je prav, da vsak prevzame svoj del odgovornosti. "Pravilno bi bilo, da tisti, ki kupujejo karte, že ob nakupu vedo, da morajo imeti pogoj PCT izpolnjen. Nato pa se na sami prireditvi pogoj preverja s strani organizatorja ali inšpektorata. Kot smo se navadili, da moramo pokazati osebno izkaznico, če smo na videz mladoletni ali če kupujemo alkohol, se bomo morali navaditi tudi na to, da je PCT pogoj za dostop do nekaterih storitev," je dejala Logarjeva. Bo ta pogoj veljal tudi za gostinske terase? "Zaenkrat za zunanje prostore gostinskih lokalov tega ne predvidevamo, je pa ta princip v veljavi za notranje prostore," je povedala vodja svetovalne skupine za covid-19 in dodala, da bi morali biti gostje seznanjeni, da za vstop potrebujejo ta pogoj. Nadziranje prireditev, športnih tekem in gostinskih lokalov glede upoštevanja kriterijev PCT po trenutni zakonodaji opravlja zdravstvena inšpekcija, za njo pa policija, pojasnjuje Logarjeva. Če oseba ne bo izpolnjevala pogojev PCT, ne bo smela vstopiti v lokal ali na prireditev, je bila jasna. "V Avstriji je to pogoj za vstop v gostinske lokale, kaznovan je tako lastnik lokala kot posameznik, če tega ne upošteva." Predlog svetovalne skupine na sredini seji vlade sicer ni bil sprejet. Kot je pojasnila, je potrebno pripraviti odloke, ki omogočajo nadzor. "Upam, da bodo ti pogoji tudi izpolnjeni in da bo sistem PCT res zaživel tako kot je mišljeno. Ker samo na ta način bomo lahko varno izvajali koncertno dejavnost ter kulturne in športne prireditve. Verjetno si nihče ne želi, da bi se na njegovem koncertu ali proslavi zgodil nek prenos okužbe in bi imeli večje število okuženih kot posledica druženja," je sklenila Logarjeva.