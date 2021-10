Logar: Po trgovinah vidimo ljudi, ki sploh nimajo mask ali pa jih nosijo pod brado

Epidemiološke razmere se slabšajo. Zdravniki napovedujejo, da se bo to v bolnišnicah poznalo šele čez teden ali dva. Zakaj smo ponovno v takšni situaciji? Vodja svetovalne skupine Mateja Logar pojasnjuje, da je razlogov in dejavnikov, ki so dali vnovični zalet epidemiji, več. "Tudi prihod študentov nazaj v predavalnice, druženja. Drugi dejavnik pa je tudi prisotnost delta različice. Slabo upoštevanje priporočil seveda še pospešuje širjenje. Vemo, da je naš odnos do ukrepov zelo slab in pavšalen. Po trgovinah vidimo veliko število ljudi, ki sploh nimajo mask, ali pa take, ki majo masko pod nosom ali pod brado."

Logarjeva je dodala, da je jesen že sama po sebi čas, ko imamo zaradi suhega zraka več okužb dihal. "Začela se je tudi kurilna sezona, ki dodatno še izsuši naše sluznice, kar bistveno olajša vstop virusa v same celice. Pogoji za širjenje so trenutno zelo dobri."

In kaj vladi predlaga strokovna skupina? Predsednik vlade je namreč pred dnevi že govoril o ustavljanju javnega življenja. "Še vedno smo mnenja, da bi morali zaostriti pogoj T. Če se bo ta tudi za zaposlene skrajšal na 48 ur, kot predlagamo že od začetka poletja in če bomo imeli nadzor nad izpolnjevanjem teh pogojev, potem nam to omogoča, da ohranimo družbo odprto. Dodatnega zaostrovanja, v smislu zapiranja dejavnosti v tem primeru ne bi bilo potrebno." Logarjeva dodaja, da gre sicer za osebno odgovornost vsakega posameznika.

Medtem ko zanimanje za cepljenje znova upada, potem ko je prišlo do več zapletov, tudi s cepivom Janssen, strokovna skupina še vedno zagovarja zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja. Čeprav so povedali, da glede zaščite z omenjenim cepivom to ni bila njihova odločitev, pač pa politična.

"Zaščita nastopi 14 dni po cepljenju, odvisno je sicer s katerim cepivom smo cepljeni. Sama odgovornost ministra v tem primeru ne sme biti v ospredju. Šlo je za administrativen ukrep, s katerim smo ljudem poskušali omogočiti olajšave, da v tistih 14 dneh niso potrebovali dodatnih brisov. Šli smo tudi korak bližje tem, ki morajo teste plačevati, torej lastnikom podjetji. Vedno smo pa ob tem poudarili, da imunost nastopi po 14 dneh in da se je v tem času treba obnašati samozaščitno," odgovarja Logarjeva.

Kaj lahko storimo v prihodnjih dneh?