'Glede na zasedenost postelj nas skrbi, da se bomo morali odločiti za popolno zaprtje države'

Slovenske bolnišnice pokajo po šivih. V njih se zdravi 558 covidnih bolnikov. Nekateri napovedujejo katastrofo, a Mateja Logar pravi, da je še časa za rešitev. "Če se sedaj resno lotimo upoštevanja ukrepov, potem bomo preprečili dodatno širjenje, zmanjšali bomo število dodatno okuženih. Na ta način zmanjšamo število tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, intenzivno nego in posledično število tistih, ki zaradi covida umrejo. Najpogosteje seveda umirajo starejši, tisti, ki potrebujejo zdravljenje v intenzivnih enotah in tisti, ki imajo že od prej pridružene številne bolezni."

V Sloveniji je ta hip že več kot 25.000 aktivnih primerov okužb, kar je največ doslej. Se lahko še izognemo delnemu zaprtju javnega življenja, o katerem je govoril dr. Mario Fafangel? "To je vsekakor odvisno od nas, kako resno bomo vzeli stvari," pravi Logarjeva, ki je prepričana, da ni potrebno, da je vse zapisano v zakonih. "Velikokrat je zadosti tudi to, da stroka svetuje ukrepe in jih ljudje, ker stroki zaupajo, tudi upoštevajo. Upam, da so ljudje do sedaj videli, da se z virusom ne moremo igrati. Če ne upoštevamo pravil, se virus zelo hitro začne širiti. Če upoštevamo osnovna priporočila, bomo vplivali na to, kako hitro se bo virus širil."

Kot je povedala vodja svetovalne skupine, bi najprej omejevali določene aktivnosti oz. storitve, ki niso nujno potrebne. To so predvsem lokali in njihovo zapiranje po 24. ali 22. uri. Potem bi dodatno omejevali storitvene dejavnosti, vendar upajo, da do tega ne bo prišlo, če bodo le vsi resno pristopili k upoštevanju ukrepov.

Po neuradnih podatkih naj bi na vladi že tehtali tudi možnost krajšega popolnega zaprtja. Je to verjetno? "Glede na rast števila okužb in problematiko zasedenih postelj nas v zadnjih 10 in 14 dneh precej skrbi, da bo neupoštevanje ukrepov morda res privedlo do tega, da se bomo morali odločiti za popolno zaprtje, ki je, kot je rekel že dr. Fafangel, smiselno le v obliki, da gremo v striktno zaprtje, ki traja kratek čas in brez izjem ter popuščanj," odgovarja Logarjeva.

Se bodo v tem zaostrenem scenariju zapirale tudi šole? Logarjeva pravi, da je pojavnost okužb najvišja v skupini od 20 do 25 let, kar je povezano z vrnitvijo študentov v predavalnice. "Glede samega šolstva je v igri še, da preidemo iz prostovoljnega na obvezno testiranje oz. samotestiranje in na ta način omogočimo, da šole ostanejo odprte. Na univerzah, ki imajo avtonomijo, je, da zaostrijo ukrepe oz. da se preide na hibridni način – nekaj študentov v predavalnicah, nekaj od doma."

Logarjeva sicer ni želela neposredno odgovoriti na vprašanje, ali razmišljajo tudi o prehodu na pogoj PC, brez T. "To je težko vprašanje. Ne vemo, kaj je tisti dejavnik, zaradi katerega se ljudje pri nas tako slabo odločajo za cepljenje. Vsekakor pa cepljenje nudi zaščito posamezniku in omogoča, da se virus počasneje širi. Trenutno se pogovarjamo o različnih možnostih. Želimo si, da bistveno zaostrovanje ne bi bilo potrebno."